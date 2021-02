Nel 2021 verrà certamente presentato il OnePlus Watch, indossabile di cui si sente tanto parlare ormai da almeno due anni a questa parte, ma che non è stato ancora presentato (il produttore cinese ne avrebbe rimandato il lancio per dare modo a Wear OS di diventare più maturo, tenendo così il passo di Apple Watch). Vi sarete certamente chiesti che tipo di design potrà avere l’orologio intelligente di casa OnePlus: alcuni brevetti, come riportato da ‘phonearena.com‘, depositati dall’OEM in Germania ci mostrano due prototipi.

I modelli sembrano molto simili tra loro: il primo si presenta più sottile, con due tasti fisici laterali ed il sensore per la frequenza cardiaca nella parte sottostante, mentre il secondo ha una cassa un po’ più grande. Alla fine Carl Pei potrebbe anche decidere di presentare due differenti varianti del OnePlus Watch: una classica con cinturino in pelle, ed una sport con cinturino in silicone. Prima dell’orologio, però, è stata la volta della OnePlus Band (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo), che ricordiamo essere stata ufficializzata per il mercato indiano lo scorso gennaio. L’indossabile è dotata di uno schermo AMOLED da 1.1 pollici con risoluzione di 294 x 126 pixel, sensore ottico del battito cardiaco, accelerometro a 3 massi e giroscopio.

L’accessorio vanta la connettività Bluetooth 5.0 BLE, ed una una batteria da 100mAh (che assicura fino a 14 giorni di autonomia con un solo ciclo di ricarica). La OnePlus Band resiste all’acqua fino a 5 ATM, ed è compatibile con i dispositivi iOS e Android. Quanto al OnePlus Watch, non sappiamo ancora dirvi quando potrebbe essere presentato: già il fatto che se ne continui parlare è segno che qualcosa stia bollendo in pentola. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

ARTICOLI CORRELATI