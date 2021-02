Buongiorno Mamma è una delle fiction che Mediaset tiene nel cassetto ma che, finalmente, in primavera dovrebbe tirare fuori. Protagonista di quello che è stato definito un family drama in dodici episodi, quindi sei serate, è Raoul Bova. Sarà lui a vestire i panni di Guido Borghi, un papà costretto a fare da mamma ai suoi bambini da quando sua moglie è finita in coma. La storia racconterà un trentennio della sua vita, dagli anni ’90 e il primo incontro con la moglie, a finire ai giorni nostri tra famiglia da gestire, lavoro e una donna che si ama in un letto di ospedale. Ancora una volta sarà l’escamotage dei flashback a portare avanti e indietro lo spettatore tra colpi di scena, risate e lacrime.

Al suo fianco ci sarà proprio quella che tutti noi abbiamo conosciuto e amato nel ruolo del Capitano Oliviero in Don Matteo ovvero Maria Chiara Giannetta. Sarà lei a vestire i panni di Alba, la moglie in coma di Guido. Naturalmente l’attrice sarà in azione in tutte le scene precedenti all’incidente che l’ha ridotta in coma visto che sarà raccontata la storia d’amore con il marito sin dal loro primo incontro. Non mancheranno poi i colpi di scena e i misteri relativi alla loro situazione ma nemmeno quello che possiamo definire il terzo vertice del triangolo ovvero Serena Autieri.

Giulio e Anna si incontrano giovanissimi e si innamorano subito. La Giannetta è felice di aver finalmente avuto un ruolo da mamma in una fiction e parla della sua Anna come di una donna che sognava di fare la fotografa ma che poi ha deciso di dedicarsi al marito e ai figli mettendo da parte il lavoro ma senza mai pentirsene. Al momento sembra che Buongiorno Mamma possa andare in onda da aprile per sei serate proprio su Canale5 ma mai come in questo periodo la programmazione è ballerina.