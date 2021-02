In tanti vorrebbero avere dei punti di riferimento sul calendario e sul proprio orologio, a proposito della PS5. Qual è il momento della giornata in cui si hanno le maggiori probabilità di acquistarla? Mentre si fanno mille ipotesi su quello che potrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane, come abbiamo avuto modo di constatare nella giornata di ieri, allo stesso tempo bisogna comprendere bene le mosse di store come Unieuro, in modo da farsi trovare pronti nel momento in cui ci saranno altre scorte disponibili.

Disponibilità PS5 in piena notte su Unieuro: alcune indicazioni per il futuro

La notizia del giorno per tutti coloro che ne vogliono sapere di più sulla disponibilità della PS5, si riferisce al fatto che in piena notte siano apparse delle scorte all’interno dello store Unieuro. Secondo le indicazioni raccolte in queste ore, pare che attorno alle 4 della notte alcune unità siano state messe in vendita per il pubblico. Non si conosce il numero di console disponibili, ma anche a quell’ora è stato registrato un sold out nel giro di poche ore. Un dettaglio non di poco conto e particolarmente indicativo per il pubblico italiano.

Possibile che una scelta del genere sia figlia della volontà di non appesantire i server. Dunque, dal punto di vista di Unieuro, avviare le vendite della PS5 in piena notte vuol dire garantire a prescindere il “tutto esaurito“, senza innescare una pressione eccessiva ai propri server. Dunque, un contesto che dobbiamo iniziare a tenere in considerazione in questa fase, in attesa che la situazione si sblocchi una volta per tutte.

Vedremo se la situazione verrà a galla nuovamente nei prossimi giorni, con la disponibilità della PS5 che potrebbe verificarsi nuovamente in orari improbabili, per agevolare la navigazione di chi si ritrova online in quel momento.