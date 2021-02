I Google Pixel di vecchia dato stanno manifestando qualche problema con la fotocamera posteriore: in particolare i Pixel 2 e 3 palesano messaggi di errore nell’applicazione, la cui schermata a volte rimane del tutto nera, oppure addirittura crasha all’improvviso. Come riportato da ‘androidpolice.com‘, per alcuni utenti il problema si presenta a fasi alterne, mentre per altri la fotocamera non dà mai segni di vita. A nulla serve cambiare app di gestione della fotocamera: neppure affidandosi a software di terzi parti, oppure anche a wrapper integrati in altre applicazioni (come nel caso di Facebook e WhatsApp).

Le probabilità che il disturbo sia di natura hardware sono parecchio alte. Qualcuno, all’inizio, aveva pensato potesse bastare un semplice aggiornamento per liberarsi del problema che affligge i vecchi Google Pixel, ma così purtroppo non è stato, almeno fino a questo momento. Il ripristino ai dati di fabbrica, così come il rollback a precedenti versioni software rispetto a quella che ha coinciso con il presentarsi del problema, ha avuto risvolti positivi sulla situazione. Le segnalazioni, al contrario, si fanno sempre più persistenti, a dimostrazione che con l’usura del tempo la componente patisce sempre più disturbi. A rimetterci è stata soprattutto l’app Fotocamera, che sul Google Play Store sta ricevendo una serie di recensioni negative in quanto ritenuti da molti la causa del problema.

Come vi abbiamo detto sopra, i più colpiti sono i Google Pixel 2 e 3, sebbene il disturbo si stia anche estendendo ai più freschi Google Pixel 4 e Pixel 4 XL ed ai precedenti Google Pixel 3a e 3a XL. Al momento il colosso di Mountain View sta provvedendo alla sostituzione degli esemplari ancora in garanzia, ma non sono venute fuori notizie relative ad ipotetiche eccezioni per coloro ai quali la garanzia è già scaduta (ci sono stati, in passato, dei precedenti simili, quindi non è detta l’ultima parola).