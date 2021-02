Il primo cruciale appuntamento per la formazione del nuovo Governo sta per compiersi: a che ora parla Draghi in questa mattinata del 17 febbraio al Senato e quando poi verrà votata la fiducia per il nuovo premier successore di Giuseppe Conte? I ritmi di giornata saranno serrati ma gli interessati alle sorti della squadra guidata dall’ex presidente della Banca centrale europea dovranno mettersi davvero comodi prima di avere notizie certe sulla tenuta della nuova compagine.

Si parte dalle imminenti dichiarazioni del nuovo presidente del Consiglio. Draghi interverrà in Senato esattamente alle ore 10 di questa mattina. Si preannuncia un discorso breve e stringato ma che vada dritto al sodo per ottenere la fiducia di chi siede a Palazzo Madama. La diretta del discorso sarà visibile live attraverso due canali ufficiali, quello della web TV del ramo del Parlamento ma anche attraverso il relativo canale YouTube ufficiale presente al termine di questo articolo.

Accertato a che ora parla Draghi in Senato quest’oggi, va pure detto che per il voto della fiducia bisognerà aspettare svariate ore. Subito dopo le comunicazioni del premier, la seduta sarà sospesa visto che lo stesso presidente dovrà recarsi alla Camera per depositare le sue dichiarazioni. Successivamente partiranno ben 5 ore e mezza di discussione generale (sempre in Senato) e in ulteriori due ore saranno presentate le dichiarazioni di voto per ogni movimento che siede in Senato appunto. L’ultima fase sarà infine quella dedicata alle repliche del premier. Considerando pure le necessarie pause per la sanificazione in epoca Covid-19, ecco che la chiama per la fiducia non dovrebbe partire prima delle ore 22 di quest’oggi. Tutta la diretta di ogni fase appena menzionata sarà a disposizione dei cittadini attraverso i due canali appena indicati.

Data per scontata la fiducia in Senato al nuovo premier, va semplicemente ricordato a che ora parla Draghi quest’oggi. Dopo il suo ostinato silenzio che ha fatto seguito all’accettazione dell’incarico comunicata al Presidente Mattarella, non solo i senatori ma anche i semplici cittadini aspettano di sentire dalla sua viva voce quali saranno i primi impegni ed emergenze che intende affrontare con il suo nuovo Governo.