Ottime notizie oggi 16 febbraio per chi punta alla console Xbox Serie X su Amazon. La disponibilità della soluzione è garantita proprio in questo Martedì Grasso, come regalo di Carnevale per molti gamers che magari l’aspettano da tempo. Quasi come la PS5 della Sony, la soluzione è molto ricercata ma solo saltuariamente disponibile alla vendita. Per questo motivo, la vetrina di quest’oggi è ancora più interessante.

Il prezzo della Xbox Serie X su Amazon, in questo momento, non può che essere quello di listino ossia 499 euro. Naturalmente non sono previste spese di spedizione da calcolare sulla spesa finale. L’aspetto positivo, tuttavia, è che la console è subito pronta per la spedizione. Addirittura, al momento di questa pubblicazione, si fa riferimento ad una consegna possibile già entro domani 17 febbraio, almeno per gli abbonati Prime.

Xbox Series X Arriva la nuova Xbox Series X, la console Xbox più veloce e potente...

Sperimenta velocità e prestazioni di nuova generazione grazie a Xbox...

Chi punta a questo prodotto non può che cogliere al balzo l’occasione odierna. Non è affatto escluso che le scorte di Xbox Serie X su Amazon finiscano anche nel giro di pochissimo tempo, anche ben prima del termina di questa giornata. Come già detto, il prodotto è decisamente molto apprezzato e per questo motivo non sempre disponibile vista la copiosa domanda. Va fatto notare che all’acquisto della console è possibile abbinare anche una specifica promozione, quella per Xbox Game Pass Ultimate di 3 mesi al prezzo di 23,49 euro.

ARTICOLI CORRELATI

Aggiornamento 10:45 – Purtroppo le scorte per la console Xbox Serie X su Amazon sembrano essere andate già letteralmente a ruba. Come capitato anche recentemente, la copiosa domanda per questo prodotto ha determinato immediatamente l’azzeramento delle unità disponibili. Non è detto tuttavia che nel corso della giornata non sopraggiungano nuovi esemplari in vendita, ma anche nei prossimi giorni. il consiglio sempre valido è quello di tenere sotto stretta osservazione i link già messi in evidenza in questo articolo, magari attivare gli alert sulla relativa disponibilità.