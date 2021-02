Abbiamo finalmente qualche notizia più concreta da portare alla vostra attenzione, oggi 16 febbraio, a proposito dell’aggiornamento con EMUI 11 da ottimizzare sulla serie Huawei Mate 20. Dopo aver fatto presente il mese scorso che lo sviluppo software per questi device non si sarebbe arrestato, stando all’articolo in questione, stamane c’è effettivamente un punto di riferimento da fissare sul calendario. Sto parlando, come accennato, del tanto invocato upgrade da rendere disponibile per i dispositivi commercializzati più di due anni fa.

I tempi dell’aggiornamento EMUI 11 su Huawei Mate 20

Anche in questo frangente, alcune informazioni più specifiche sui tempi di rilascio di un aggiornamento ci arrivano da Huawei Central, secondo cui chi desidera installare EMUI 11 su Huawei Mate 20 dovrà attendere ancora poche settimane. Secondo la fonte, infatti, il pacchetto software in versione stabile per la serie Mate 20 pare essere previsto entro il primo trimestre del 2021. Ad oggi, però, la società non ha annunciato alcun comunicato ufficiale riguardante la data di rilascio effettiva.

Scendendo più nello specifico, la nostra fonte suggerisce che il lancio di EMUI 11 per gli smartphone Huawei Mate 20 inizierà probabilmente a partire dal mese marzo, pur non negando la possibilità di un lancio anticipato. Insomma, ci apprestiamo a vivere settimane intense e delicate sotto questo punto di vista, anche perché di recente pare sia stato chiuso il programma apposito in Cina. Allo stato attuale, non si segnalano particolari anomalie da parte di coloro che hanno deciso di testare il firmware.

Insomma, ci sono indicazioni incoraggianti ed ottimi segnali, auspicando che la situazione si possa sbloccare una volta per tutte anche in Italia con l’aggiornamento EMUI 11 per Huawei Mate 20.