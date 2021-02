Ci sono alcune indicazioni estremamente interessati, trapelate questo martedì, per quanto concerne il Samsung Galaxy Note 10. La serie commercializzata più di un anno fa, infatti, sta iniziando a ricevere in queste ore l’aggiornamento di febbraio, che per alcuni potrebbe comportare anche il primo step evolutivo di Android 11. A gennaio, come vi abbiamo riportato attraverso specifici articoli, ci sono stati infatti i primi avvistamenti del pacchetto software nel nostro Paese.

Samsung Galaxy Note 10 già pronto ad installare l’aggiornamento di febbraio

A prescindere dal fatto che abbiate già ricevuto o meno Android 11 sul vostro Samsung Galaxy Note 10, il nuovo aggiornamento di febbraio non dovrebbe cambiare più di tanto le carte in tavola. Secondo le informazioni fornite in queste ore da SamMobile, infatti, dovrebbe trattarsi del firmware N97xFXXS6EUB2. Questo nuovo aggiornamento per il top di gamma Samsung 2019 non prevede altre modifiche o aggiunte a bordo dei device, almeno stando ai riscontri ottenuti tramite il suo changelog.

Va detto che la distribuzione del nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 10 sia al momento limitata, se pensiamo al fatto che finora è stata per lo più garantita in Medio Oriente, ad eccezione di alcuni avvistamenti in Sud Africa e Pakistan. Come sempre avviene in queste circostanze, la maggior parte dei possessori di questa serie , con ogni probabilità non dovrà aspettare più di un paio di settimane prima che la nuova patch di sicurezza raggiunga i propri dispositivi.

Staremo a vedere quali saranno i riscontri da parte degli utenti che in Italia si ritrovano ancora con un Samsung Galaxy Note 10, a prescindere dal fatto che il mese scorso sia arrivata o meno la notifica per installare l’aggiornamento con Android 11. A voi come va il device da un po’ di tempo a questa parte? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in attesa che tutti possano fare questo step.