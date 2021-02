Quest’oggi 16 febbraio 2021 nel Regno Unito si celebra il ‘Pancake Day’, tipico e delizioso dolce statunitense gradito in ogni parte del mondo. Ebbene, la colazione italiana si avvicinerà molto a quella a stelle e strisce grazie al lancio dei pancake Mulino Bianco. La nota azienda italiana con sede a Parma, che produce prodotti da forno, merendine e biscotti ed è di proprietà di Barilla, ha pensato alla novità dei pancake, soffici, semplici e già pronti all’uso. La vice presidente marketing Mulino Bianco, Julia Schwoerer, sostiene che l’azienda è da sempre attenta alle esigenze, allo stile di vita ed alle scelte delle persone. In un anno in cui si è imparato a scoprire la felicità nelle piccole cose, è stato appreso quanto fosse importante proporre non solo nuovi gusti, ma anche una nuova e pratica modalità di consumo che consenta di restare uniti, divertirsi ed iniziare la giornata nei migliori dei modi.

Si tratta di una vera e propria manovra con la quale il Gruppo Barilla tende ad ampliare il distacco con la concorrenza della Ferrero, scegliendo di presentare i pancake Mulino Bianco proprio oggi, in occasione della giornata mondiale dedicata a uno dei dolci più amati sia per la colazione che per il brunch. Il pancake, fatto semplicemente con farina, uova e zucchero, è davvero squisito e mette tutti di buon umore. Il dolce rappresenta la tradizione americana, ma ormai fa parte del nostro stile quotidiano. Addirittura, stando ad una recente ricerca Nielsen delegata da Barilla, i pancake sono uno dei dolci più graditi al mondo, e gustati da più di 4 milioni italiani.

I nuovi pancake Mulino Bianco si possono trovare già sugli scaffali dei supermercati. Gli ingredienti sono: farina, zucchero, uova di galline allevate a terra, 100% latte fresco italiano, senza olio di palma né conservanti o coloranti, e si presentano soffici e gustosi. In ogni confezione ci sono otto pancake suddivisi in quattro monoporzioni da due. Mulino Bianco lancia la sfida alla Ferrero: come replicherà la multinazionale italiana con sede ad Alba?