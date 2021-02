Olivia Wilde parla di Harry Styles e rompe il silenzio dopo il gossip sulla loro relazione. Ironia del destino: l’ex One Direction e l’attrice e regista si sono innamorati sul set del thriller psicologico Don’t Worry Darling, firmato proprio da Olivia. Nel film l’artista recita accanto a Florence Pugh.

Harry Styles veste i panni di Jack, un uomo perfetto ed equilibrato che però nasconde un lato oscuro, marito di Alice (Florence Pugh) in uno scenario che ricostruisce la California degli anni ’50. Olivia Wilde parla di Harry Styles in un lungo post su Instagram in cui per la prima volta spende parole sul fidanzato, nell’ottica della donna innamorata ma soprattutto della professionista.

Lo fa, Olivia, postando un’immagine in bianco e nero che ritrae l’ex One Direction sul set del film. L’evidenza è posta sul mondo degli attori, che nella maggior parte dei casi vedono di cattivo occhio la presenza di una donna al centro della trama, condizione che – riporta Olivia – viene avvertita come una perdita del loro potere nel film. Ecco il messaggio in cui Olivia Wilde parla di Harry Styles:

“Piccolo fatto che non tutti sanno: la maggior parte degli attori non vuole interpretare ruoli da spalla in film in cui le donne sono protagoniste. L’industria li ha cresciuti con l’idea che accettare queste parti diminuisca il loro potere (vale a dire: il loro valore economico), il che è una delle ragioni per cui è così difficile trovare finanziamenti per film che hanno al centro personaggi femminili. Non è uno scherzo: è davvero difficilissimo trovare attori che riconoscano l’importanza di permettere a una donna di prendersi la scena. Poi arriva Harry Styles, il nostro ‘Jack’. Non solo ha amato l’idea di lasciare la bravissima Florence Pugh al centro della scena, nei panni della nostra ‘Alice’; ma ha anche messo in ogni scena un’umanità ricca di sfumature. Non aveva bisogno di unirsi al nostro circo, ma l’ha fatto con umiltà e grazia, e ci ha sorpresi tutti con il suo talento, il suo affetto e la capacità di stare un passo indietro“.

Sulla coppia sono state dette tante cose: in primo luogo è stata criticata la differenza d’età dal momento che Harry Styles ha 27 anni e Olivia Wilde 36 ma soprattutto, inevitabilmente, c’è chi sostiene ancora la tesi della coppia da copertina. Con questo post l’attrice e regista ha messo a tacere tutti i rumors e tutte le malelingue, descrivendo l’artista come un uomo rispettoso e sensibile anche sul set, specialmente nei confronti delle colleghe e, più in generale, delle donne.

Probabilmente è troppo presto per parlare di ufficialità della loro relazione, specie perché la regista sembra discorrere esclusivamente sull’approccio professionale dell’artista britannico. Dal momento che Olivia Wilde parla di Harry Styles, e solo di lui, dedicandogli un post su Instagram conferma, secondo la regola dei social, la loro storia d’amore.