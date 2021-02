Mondo Di Fango di Gemitaiz arriva con un video che mette paura. Sappiamo, e siamo confortati da una certa letteratura, che la distopia nasce come monito e come sfogo della paura. 2020 e 2021 fanno parte di quel mondo che non immaginavamo: restrizioni sanitarie per garantire la sicurezza, una pandemia che mette in ginocchio il mondo, il macabro conteggio dei morti e dei contagiati e un dispiegamento di forze militari, scientifiche e politiche che cercano di contenere i tragici effetti del Covid-19.

Tra le vittime di questo caos c’è anche la musica. Ciò non significa, tuttavia, che ci siano artisti incapaci di stare sul pezzo. Uno di questi è Gemitaiz. Il rapper ha da poco pubblicato QVC9 (Quello Che Vi Consiglio) e si è unito a Mace in alcune tracce dell’album OBE. I suoi interventi sono sempre monumentali: Gemitaiz sa parlare d’amore, sa disperarsi ma sa anche tenersi ben lontano dal già detto e già cantato.

In Mondo Di Fango di Gemitaiz un alieno viene inseguito da un militare armato, il tutto nel 2080 e con il rapper che concentra il suo flow chiuso in una stanza come un cantastorie. Lo scenario è di quei mondi post atomici che piacciono tanto alla narrativa distopica, ma c’è di più.

Le parole: “Siamo sposati col dolore, è una questione d’onore” snocciolate da Gemitaiz diventano tombali, perché “Gem” sa bene come rispondere alla teoria di chi capisce il testo di un brano specialmente nei momenti difficili. Gli YouNuts!, del resto, sono quella realtà che vince sempre grazie a videoclip cinematografici, che hanno quel non so che di Hollywood e industrial e che adattano perfettamente alla personalità dell’artista che vanno a servire.

Mondo Di Fango di Gemitaiz è il video che mancava al grande mosaico delle novità del 2021, e si fa accogliere dignitosamente facendoci pensare che ne avevamo bisogno.

[Strofa]

Cambiare qua nessuno vuole

Piuttosto ci strappiamo il cuore

Siamo sposati col dolore

Per noi è una questione d’onore, yeah

Siamo felici, siamo tristi

Dici: “A che servono gli artisti?”

Quel giorno che ci siamo visti

Ho detto: “Fortuna che esisti”, yeah, yeah, yeah, yeah

Sento, fra’, che c’è qualcosa che non va

Questo non è un romanzo rosa

Qua moriamo tutti e finisce la storia

Sì, perdiamo tutti, e questa è la vittoria, no, no

Sento che non c’è più niente

Quando è tutto acceso con le luci spente

Baby, ho già dato tutto a questa gente

Oggi stiamo insieme, non so che mi prende, no, no

Forte

Ho detto: “Basta” mille volte

Ho le emozioni in cassaforte

Quelle, no, non me le hanno tolte, no-no, no, no, no-no

Pensi

Siamo uguali, siamo diversi

Da qua ne usciamo solo a pezzi

Stiamo insieme se stiamo persi

[Ritornello]

Sennò neanche mi guardi in faccia mentre piango

Se non mi hai voluto, non tornare manco

Io non te l’ho detto, però ero stanco

Io non te l’ho detto, però ero stanco, yeah, yeah

Adesso è rumore bianco

Vedo il tuo riflesso nella droga e nell’alcool

Io non te l’ho detto, però ero stanco

Vestiti di bianco in un mondo di fango, no, no