Il Samsung Galaxy S21 FE è già in cantiere, e sappiamo che presto o tardi arriverà. Sarebbe interessante se venisse presentato anche un Samsung Galaxy Note 21 FE, così da dare un degno saluto alla serie. In effetti la cosa avrebbe senso, soprattutto perché fu lo stesso colosso di Seul, in tempi non sospetti, a dichiarare avrebbe dato particolare seguito alla gamma degli FE (sarebbe anche un bel modo per congedare la serie, che ha ancora oggi molti estimatori).

Il noto portale ‘nl.letsgodigital.org‘ ha preso la palla al balzo pubblicando, in collaborazione con il designer italiano Giuseppe Spinelli, un render che vede protagonista proprio lo pseudo Samsung Galaxy Note 21 FE, che ancora non esiste e che probabilmente non esisterà mai. In ogni caso, immaginando che l’azienda asiatica voglia fare quest’ultimo regalo ai fan della serie (vi ricordiamo che quest’anno decorre il suo decennale), un Samsung Galaxy Note 21 FE ci starebbe tutto, specie se con le specifiche tecniche su cui ha riflettuto la fonte. Si parla dell’iconica SPen, dell’equipaggiamento software di Android 11 con One UI 3.1 e di un design che ricorda molto quello dei Samsung Galaxy S21, con la fotocamera posteriore che fa da pezzo unico con la cornice laterale.

Non sappiamo darvi ragguagli sui probabili prezzi, visto che il Samsung Galaxy Note 21 FE formalmente nemmeno esiste, e che adesso ne parliamo solo in riferimento all’immaginario del designer. In ogni caso, se il dispositivo dovesse poi essere presentato lo sapremo ad agosto, mese in genere dedicato proprio alla presentazione del nuovo esponente della serie Note. A voi piacerebbe se il colosso di Seul decidesse di lanciare il Samsung Galaxy Note 21 FE, dicendo così ufficialmente addio alla serie senza abbandonarla dalla sera alla mattina? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.

