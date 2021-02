C’è chi si lamenta della programmazione di Canale5 in materia di fiction ma vogliamo parlare di quella di Rai2? Questa sera La Caserma prenderà il posto di Stasera Tutto è Possibile e il silurato Stefano De Martino (per la seconda volta in realtà) non sembra proprio aver digerito lo switch. Proprio sui social il bel ballerino ed ex di Belen Rodriguez, ha sottolineato il fatto che ci sono due belle notizie ovvero il fatto che il Governo Draghi domani giurerà (e quindi non ci saranno più intoppi politici in prima serata, o almeno si spera) e che questa sera andrà in onda la Caserma e quindi non ci sarà Stasera tutto è Possibile.

Non è la prima volta che il programma di Stefano de Martino rimane in panchina e se nei giorni scorsi lo ha fatto per questioni di crisi di Governo, questa settimana lo farà proprio per lasciare posto al docureality di Rai2 che, evidentemente, fa più gola al pubblico. Forse il periodo positivo di Stefano de Martino si sta concludendo così come si è concluso il suo matrimonio con Belen Rodriguez?

A #LaCaserma si crea amicizia e unione, tutti insieme soprattutto in mezzo ai guai. 😱🌳



⚠️ ATTENTION 📢 Anticipiamo di un giorno l'appuntamento. Ci vediamo questa sera con la quarta imperdibile puntata su #Rai2 e in streaming su #RaiPlay 🎖️ pic.twitter.com/iyxtIHqIfp — Rai2 (@RaiDue) February 16, 2021

Cattiveria a parte, questa sera La Caserma andrà in onda eccezionalmente al martedì portando sullo schermo nuove prove e nuovi addestramenti da fare ma, soprattutto, nuove occasioni di approfondimento culturale. I commilitoni tornano in aula per ascoltare una nuova “lectio magistralis” impartita dal giornalista Aldo Cazzullo ovvero un racconto per far riflettere sulla storia italiana degli ultimi 100 anni: Chi erano “quelli del 1899”? Erano giovani molto diversi dagli adolescenti di oggi: erano incomparabilmente più poveri, erano contadini, analfabeti. Erano giovani, giovanissimi: mandati in prima fila (all’arma bianca) per combattere in difesa della propria Patria.

I ragazzi de La Caserma faranno un viaggio sulle tracce di luoghi storici e iconici di quegli anni. Intanto, la vita in Caserma prosegue: il turno di guardia del piantone è un ruolo importante, ma sembra che le matricole Matteo Rizzolo ed Elia Giorgio Cassardo non ne tengano conto. Come finirà per loro?