Rosmello o ex Rosmello? A questo punto è arrivato il momento di chiederselo perché ieri sera al Grande Fratello Vip 2020 è scoppiata la bomba e subito un aereo è passato sulla casa per dimostrare solidarietà a Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò. La brasiliana ha gioito per il messaggio convinta che adesso debba prendere la sua strada e coltivare le sue amicizie mentre la sua amica, o forse ex, può godersi la sua storia d’amore, ma perché tutto questo? Stefania Orlando continua a far notare alla brasiliana che le cose possono andare di pari passo ma Dayane Mello non ci sta e continua a dire no.

Secondo la finalista del Grande Fratello Vip 2020, sembra proprio che Rosalinda abbia sbagliato con lei perché alle prime emozioni per Zenga doveva correre da lei e condividere tutto se davvero fossero state amiche e, invece, lei è stata sempre l’ultima a sapere tutto. Ma è davvero questo il motivo che le sta spingendo verso l’addio? In molti sono convinti che i sentimenti di Dayne Mello siano altri e che il fatto che Rosalinda abbia ceduto ad Andrea Zenga abbia scatenato la gelosia e la delusione della brasiliana che, forse, provava dei sentimenti che andavano oltre l’amicizia per l’attrice.

Dayane: Anche ieri, dopo la nomination a Giulia è venuta in salone e diceva “mi perdoni? mi perdoni? Oddio perché l’ho fatto, non dovevo”. Questo è un atteggiamento che mi dà fastidio, prenditi la tua responsabilità. Se soffri, allora non farlo

🍵🍵🍵#gfvip #dmvip #exrosmello pic.twitter.com/QONjlJHBZv — posso dirtelo? (@edoruta) February 16, 2021

Ma è davvero questo quello che Dayane prova? Sui social, al grido di #exrosmello, sono molte le persone che si stanno schierando dalla parte di Rosalinda, ritenendo Dayane cattiva e possessiva (proprio come pensa Tommaso Zorzi), mentre altri prendono le parti della brasiliana invocando il famoso momento in cui l’attrice è rimasta nella casa mentre Franceska Pepe è stata eliminata. Ma davvero Rosalinda ha mentito sin dall’inizio? La storia con Massimiliano Morra, con Gabriel Garko, poi le parole contro misteriose forze che l’avrebbero soggiogata, salvo poi tirarsi indietro, la questione dell’omosessualità di Morra, quanti errori e quante bugie ha detto in questi mesi? E se stesse mentendo ancora ora?