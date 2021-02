Da quando ha debuttato lo scorso gennaio, la popolarità di WandaVision non si è mai arrestata. Ogni venerdì, la serie Disney+ ha raggiunto oltre 100 mila interazioni sui social, complice anche il rilascio settimanale che ha incrementato l’interesse verso il prodotto.

La Marvel ci ha quindi visto lungo: dopo un’astinenza da contenuti durata quasi due anni, la casa delle meraviglie è andata contro il binge watching compulsivo adottato da piattaforme come Netflix e Prime Video. Una strategia che si è rivelata vincente. Disney+ ha infatti registrato un netto aumento del numero di abbonati su scala mondiale, e il merito va ai suoi prodotti. Non solo WandaVision, ma anche il film d’animazione Soul e The Mandalorian, anch’esso rilasciato a cadenza settimanale.

Parrot Analytics, un content di raccolta dati che si occupa di analizzare i prodotti on demand, ha svelato che la serie tv, la prima dei Marvel Studios, si è piazzata tra la lista delle più richieste a cominciare dal terzo episodio. Il grosso colpo di scena nel quinto ha contribuito a far salire WandaVision al primo posto, diventando così la serie più popolare e più richiesta al mondo.

Un altro fattore che ha contribuito al suo trionfo è che a differenza di altri prodotti originali in streaming su altre piattaforme, WandaVision ha il vantaggio di essere ambientata all’interno di un universo esistente e già molto popolare. Questo vale anche per l’altro grande successo di Disney+, The Mandalorian, le cui vicende sono legate ai film di Star Wars. Il Marvel Cinematic Universe è probabilmente il franchise cinematografico più popolare al mondo. Almeno otto suoi film sono tra i 25 di maggior incasso di tutti i tempi.

Mancano ancora tre episodi alla fine di WandaVision e a questo punto tutto può succedere. La serie, oltre a lanciare la Fase 4, fungerà da traino all’altro show Marvel, The Falcon and The Winter Soldier, che arriverà su Disney+ dal 19 marzo. Solo allora potremo capire se anche i personaggi di Sam Wilson e Bucky Barnes replicheranno il successo di Wanda e Visione.