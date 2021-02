Bridgerton 2 non uscirà prima del prossimo anno, ma inizia già a prendere forma: la casa di produzione ShondaLand ha trovato la protagonista della seconda stagione del suo period drama basato sui libri di Julia Quinn, attualmente la serie Netflix dal debutto di maggior successo nella storia della piattaforma.

Il volto nuovo del secondo capitolo sarà quello di Simone Ashley: già vista in Broadchurch, Why the Night e Sex Education, è lei la protagonista di Bridgerton 2, volto femminile accanto a quello di Jonathan Bailey (Anthony, il maggiore dei fratelli Bridgerton). La serie ShondaLand ambientata nell’era Regency avrà stagioni dalla trama verticale dedicate a ciascuno dei membri della famiglia Bridgerton: dopo Daphne, stavolta è Anthony quello in cerca di moglie tra i salotti dell’aristocrazia inglese di inizio Ottocento. La Ashley interpreterà uno dei suoi interessi amorosi, Kate Sharma.

Sono stati rivelati anche i primi dettagli sul personaggio che sarà cruciale in Bridgerton 2: appena arrivata a Londra, Kate è una giovane donna intelligente e testarda che “non sopporta gli sciocchi, incluso Anthony Bridgerton“. Nel romanzo il personaggio era una nobildonna inglese, ovviamente bianca, di nome Kate Sheffield, mentre nella serie sarà la discendente di una nobile famiglia di origini indiane.

Lo showrunner Chris Van Dusen ha confermato che Bridgerton 2, incentrata sul fratello maggiore dei Bridgerton, sarà un nuovo giro di giostra nel mercato matrimoniale della Londra dell’era Regency, stavolta affrontato con la prospettiva di un giovane uomo audace come Anthony: “Lo abbiamo lasciato alla fine della prima stagione un po’ a un bivio, quindi non vedo l’ora di iniziare e scoprire come se la cava sul mercato del matrimonio“.

Il suo interesse amoroso Kate è solo uno dei “tantissimi nuovi personaggi” che debutteranno in Bridgerton 2, basato sul secondo libro della saga di romanzi rosa della Quinn, Il Visconte che mi Amava.

Oltre ad apparire nella versione britannica di Broadchurch, prima della grande occasione di Bridgerton 2 Simone Ashley è stata il volto di Olivia, adolescente inglese di origini indiane in Sex Education, altro format di grande successo di Netflix. La sua scelta conferma la volontà di effettuare un blind color casting e di dare alla serie un cast multietnico che includa attori di diverse etnie a prescindere dalla plausibilità dell’interpretazione di personaggi aristocratici nella Londra ottocentesca. Una direzione che ha suscitato un acceso dibattito sul senso di una rappresentazione certamente antistorica, ma sostenuta dai produttori con la volontà di imporre un nuovo standard, quello della selezione di interpreti a prescindere dal colore della pelle.