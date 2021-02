In seguito al lancio dello Xiaomi Mi Watch, smartwatch arrivato nel nostro mercato verso gli inizi del 2021, sono giunte buone novità per i clienti italiani che ne sono in possesso e che erano in attesa del supporto ad Amazon Alexa in lingua italiana. Finalmente è stato rilasciato da poco il nuovo aggiornamento software sull’orologio dal look sempre impeccabile.

Si tratta di un update destinato allo Xiaomi Mi Watch che sfoggia novità interessanti sul fronte funzionalità e diversi altri miglioramenti con l’innesto della versione 1.2.52 del firmware, tra cui: il supporto alla funzione Amazon Alexa in lingua italiana (anche se non presente in tutto il territorio), due nuovi quadranti per la modalità standby e l’aggiunta della funzionalità sperimentale per controllare il pulsante di scatto della fotocamera del telefono dallo smartwatch da remoto. Inoltre, il nuovo aggiornamento ha portato con sé anche importanti ottimizzazioni: riattivare l’indossabile in maniera più rapida, eliminazione di bug noti ed aggiunta dell’opzione per attivare e disattivare la ‘pausa automatica’ in modalità ‘Allenamento’ sull’orologio.

Il supporto ad Amazon Alexa in lingua italiana sullo Xiaomi Mi Watch può essere attivato eseguendo un’appropriata configurazione tramite l’app per smartphone ‘Xiaomi Wear’ nella sezione ‘Profilo’. Per poter accedere all’assistente vocale sarà necessario effettuare il login inserendo le credenziali del proprio account Amazon: di conseguenza la lingua per l’assistente vocale sarà già impostata di default su ‘Italiano’. A tal punto, non resta che eseguire un semplice swipe dal basso verso l’alto nella schermata principale dello Xiaomi Mi Watch e l’assistente Alexa si attiverà con la dicitura “Sto ascoltando”. Ricordiamo che lo Xiaomi Mi Watch è oggi acquistabile e personalizzabile con sei cinturini differenti, nelle colorazioni Black, Orange, Navy Blue, Beige, Olive e Yellow. L’orologio sfoggia ben 110 quadranti diversi in grado di offrire 1.540 configurazioni estetiche. Insomma, grazie al nuovo supporto Alexa in italiano, il vostro smartwatch diventerà ancora più interessante.