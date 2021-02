Davvero tanti i problemi EA e di conseguenza anche Origin in questo lunedì 15 febbraio. La piattaforma di gioco non funziona a dovere almeno dalle ore 14 di questa giornata di metà mese. L’impatto è grave su titoli assai diffusi come Fifa ma anche Apex Legends. Cerchiamo di capire cosa stia succedendo con precisione e quali servizi siano particolarmente interessati dagli errori.

I problemi EA hanno a che vedere con i relativi server e dunque con la piattaforma Origin per le sessioni di gioco online. In questo momento è impossibile connettersi con il proprio account e dunque autenticarsi per una partita con amici lontani e vicini o con semplici sconosciuti. Le difficoltà sono molto serie e i gamers non possono fare altro che effettuare partite offline con Fifa ma anche Apex Legends in questo momento. Come segnalato anche da Downdetector, le testimonianze relative alle difficoltà sono nell’ordine delle centinaia.

Sui problemi EA non abbiamo alcun tipo di riscontro ufficiale, almeno al momento di questa pubblicazione. Pure gli account social della piattaforma Origin come di FIfa e Apex Legends non hanno chiarito la vera natura del malfunzionamento. La speranza è che si tratti solo di anomalie momentanee, con una soluzione repentina e dunque un presto ritorno alla normalità.

Aggiornamento 15:05 – In questi minuti le anomalie stanno continuando, anche se in misura, leggermente ridimensionata, per tanti giocatori. Continua a non essere garantito l’accesso alle sessioni di gioco online per titoli come Apex Legends ma anche Fifa. Mancano ancora dichiarazioni ufficiali sui veri motivi delle difficoltà correnti.

guess what, apex legends servers are still down!



you can play dino meanwhile https://t.co/Vj3yj8C7Fl pic.twitter.com/mxnpUQhMWs — Apex Legends Status (@_ApexStatus) February 15, 2021

Aggiornamento 15:10 – Si registra la conferma delle anomalie di oggi soprattutto per il titolo Apex Legends, in modo particolare. Il team Twitter del gioco ha confermato l’attuale down dei server che ha impatti negativi sui giocatori di tutto il mondo. Si sta lavorando di buona lena per un ripristino della situazione.