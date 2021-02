C’è un nuovo documentario su Britney Spears, e la notizia arriva a pochi giorni dall’annuncio di Framing Britney Spears. In quest’ultimo caso si è trattata di una collaborazione tra FX e il New York Times, e il materiale è uscito il 5 febbraio 2021 su Hulu per quanto riguarda gli Stati Uniti e il Giappone.

Secondo Bloomberg, invece, è in lavorazione un nuovo documentario su Britney Spears per la piattaforma Netflix. La produzione avrebbe affidato il compito alla regista Erin Lee Carr ben prima dell’uscita di Framing Britney Spears, dunque non si tratta di una “risposta” del colosso dello streaming alla produzione FX. Per il momento il documentario presente su Hulu ha già scosso le coscienze e scoperchiato tante vicende legate alla gestione patrimoniale della popstar. Non mancano i riferimenti al movimento #FreeBritney, e l’ex compagno Justin Timberlake è arrivato a scusarsi per il suo atteggiamento.

Come sottolinea Bloomberg il progetto Netflix non mette in discussione il lavoro di FX e del New York Times, né sarà una contraddizione dei contenuti già visti negli Stati Uniti e in Giappone. Sono tante le occasioni in cui le case cinematografiche si ritrovano a realizzare un progetto sullo stesso argomento.

Per il momento la data di pubblicazione del nuovo documentario su Britney Spears non è ancora stata resa nota. Erin Lee Carr non ha ancora reso noto il titolo, e sicuramente tutti i dettagli verranno fuori prossimamente. Ultimamente la popstar ha fatto tanto parlare di sé, e dopo l’uscita di Framing Britney Spears ha detto la sua sull’oblio in cui può ritrovarsi una persona sotto pressione.

Oltre al nuovo documentario su Britney Spears in arrivo su Netflix, Page Six fa sapere che la popstar sarebbe al lavoro per realizzare un documentario su se stessa: si tratta dello stesso progetto? Per il momento non esistono altri dettagli.