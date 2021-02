Ci sono chiare indicazioni in queste ore a proposito del tanto atteso Huawei P50. La risposta da parte del produttore cinese ai top di gamma avversari è imminente e, al di là di alcune indicazioni commerciali che ho voluto condividere con voi pochi giorni fa sul nostro magazine, credo sia importante concentrarsi sugli sforzi produttivi del brand. In quale specifica area si punta a fare la differenza? Effettivamente, qualche indicazione apprezzabile l’abbiamo avuta anche nelle ultime ore, stando a quanto disponibile oggi 15 febbraio.

Fotocamera al centro dei lavori con Huawei P50

Vedere per credere quanto ci è stato riportato in queste ore da Huawei Central. Secondo la fonte, autorevole sui progetti in corso del produttore cinese, pare che gli sforzi si stiano concentrando sulla fotocamera. Come del resto avviene da sempre con la serie in questione. In quale direzione vanno le indiscrezioni di metà febbraio a proposito dei passi in avanti che siamo destinati a fare con Huawei P50? Secondo quanto raccolto stamane, ci sono alcuni punti ben precisi sui quali dobbiamo focalizzarci.

In particolare, pare che Huawei stia ancora lavorando con una certa intensità insieme a Leica, in modo tale da assicurare un nuovo design ID per la serie ormai pronta ad esordire sul mercato, senza dimenticare un sistema di colori migliore che renderà il prodotto finale senza ombra di dubbio più gradevole agli occhi degli utenti. Fino ad arrivare ad un importante aggiornamento alla qualità dell’immagine con Huawei P50 lavorando su una serie di dettagli che si potrebbe fare la differenza.

Ci apprestiamo a vivere giorni molto intensi sotto questo punto di vista, con nuove indiscrezioni che ci accompagneranno fino alla presentazione ufficiale del nuovo Huawei P50. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per ottenere aggiornamenti in tempo reale.