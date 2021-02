Chi ha necessità di ottenere assistenza Vodafone in caso di problemi o anomalie di qualsiasi tipo non ha a disposizione solo lo strumento TOBI nell’app del vettore mobile. Non sempre l’assistente virtuale è in grado di rispondere a specifiche esigenze dei clienti: di qui nasce la necessità di rivolgersi ad un operatore. Quali sono tutti i canali di contatto messi in campo, sia per clienti privati che business?

Non solo 190

Se si parla di assistenza Vodafone, il primo numero che viene in mente a clienti di vecchia e nuova data è certamente il 190. A dire la verità, soprattutto negli ultimi tempi, il canale specifico si è riempito di menù e sottomenù che rendono lunga l’attesa prima di parlare con un operatore. Ad ogni modo, il servizio resta attivo dalle 8 alle 22 ogni giorno, per richieste correnti e qualsiasi tipo di difficoltà ma anche in orario notturno (anche se solo per il blocco della SIM in caso di furto e smarrimento).

Attraverso il già citato TOBI si può anche tentare di parlare con un operatore, nel caso in cui l’assistente virtuale non abbia risposto a dovere alle proprie richieste. Insistendo con l’interlocutore digitale per contattare una figura umana, alla fine si verrà messi in contatto proprio con un assistente in carne e ossa. Ancora TOBI è pure raggiungibile attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp al 3499190190.

Sempre per i clienti privati, il numero 800 100 195 gratuito risponde alle richieste di assistenza Vodafone da parte di clienti di altri operatori, alle 8:00 alle 22:00. Per i già clienti, anche all’estero, c’è uno specifico recapito da contattare ossia il +39 349 2000190, gratuito e attivo dalle 8:00 alle 22:00 con fuso orario italiano.

Solo per i clienti Vodafone Exclusive che pagano dunque un plus rispetto alla semplice offerta telefonica, va segnalato anche il numero 193 dedicato. Per finire, in caso di soli anomalie con la Vodafone TV, il numero da tenere in considerazione in considerazione è lo 0284594650, raggiungibile dalle 8:00 alle 21:00.

Assistenza Vodafone per clienti business

I già clienti business con la necessità di parlare con un operatore dovranno rivolgersi al 42323, attivo dalle 8:00 alle 22:00. Anche in caso di trasferta all’estero c’è la possibilità di ottenere assistenza al numero +39 348 2002323 che risponde dalle 8:00 alle 22:00 (ora italiana). In conclusione, anche non clienti dell’operatore possono ottenere assistenza al numero 800 227 755, attivo sempre dalle 8 alle 10 di sera.