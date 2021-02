Fare gli auguri buon Carnevale 2021 a qualcuno potrebbe sembrare sciocco, ma in realtà mantenersi allegri e di buon umore è importante sempre, anche di più in questo periodo storico. Siamo, purtroppo, ancora alle prese con la pandemia da Coronavirus: ormai è quasi un anno che conviviamo con la mascherina, diventata quasi la nostra seconda pelle, un alleato indispensabile per combattere il contagio. Oggi, però, non è questo il tipo di maschera di cui vogliamo parlare: concentriamoci su quelle colorate dei bambini, fatte di stoffa, di carta o di qualsiasi altro materiale. Occupiamoci del loro sorriso, dedichiamogli le attenzioni ed il tempo che meritano ogni giorno, restando naturalmente sempre vigili per non abbassare mai la guardia e scoprire al fianco al Covid-19.

Gli auguri di buon Carnevale 2021, quest’anno più degli altri, potrebbero passare per WhatsApp, o per qualsiasi altro social siate soliti utilizzare per tenervi in contatto con amici e parenti. Siete in vena di inviare frasi divertenti in occasione del martedì grasso? Lo capiamo bene, ormai conosciamo i vostri gusti. La nostra carrellata è, come sempre, ricca e dai toni divertenti, proprio per smorzare il malumore dei nostri tempi:

– A carnevale ogni scherzo vale, ma che sia uno scherzo che sa di sale. (Proverbio)

– Pulcinella ed Arlecchino, Stenterello e Meneghino, con Brighella e Pantalone, Colombina e Balanzone, fanno ridere i bambini. Viva, viva i burattini!

– Papà mi compri i coriandoli? No! L’anno scorso li hai buttati via tutti! (Anonimo)

– Ogni anno inventano sempre una maschera nuova, ma la mia preferita resta sempre la tua!

– Stelle filanti, coriandoli e maschere sgargianti: auguri di buon Carnevale a tutti quanti!

Chiaramente gli auguri buon Carnevale 2021 per il martedì grasso di domani 16 febbraio saranno fatti anche di foto, immagini di ogni tipo e colore, che possano rallegrare la giornata delle persone a cui le invierete. Che usiate WhatsApp, Facebook o Instagram poco importa: inoltrate il contenuto con il cuore e sarà più che abbastanza. Speriamo possiate trascorrere ore liete e spensierate, sentendo comunque vicini i vostri cari.