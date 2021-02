Non intendiamo lasciarvi a bocca asciutta per quanto riguarda lo Xiaomi Mi 11 Lite, dispositivo di cui in questo articolo già una settimana fa vi dicemmo era stato certificato, a dimostrazione del fatto che non bisognerà aspettare troppo per vederlo finalmente presentato. Come riportato da ‘gsmarena.com‘, non dovrebbe mancare quest’anno la versione economica del nuovo top di gamma del produttore cinese, in modo da aggredire con ferocia la fascia media del mercato. Lo Xiaomi Mi 11 Lite, lato design, dovrebbe richiamare le forme dello Xiaomi Mi 11 5G, a differenza dello schermo, non più curvato ai lati come nel caso del portabandiera presentato in Italia pochi giorni fa, ma completamente piatto.

La fonte rivela della possibilità che il device sia equipaggiato con il processore Snapdragon 732, ed al netto del supporto 5G (speriamo proprio ci sia un errore, sarebbe un vero peccato dover rinunciare alla compatibilità con i nuovi standar di rete). Lo Xiaomi Mi 10 Lite l’anno scorso ha avuto un certo successo proprio per la presenza del 5G in accoppiata ad un prezzo estremamente competitivo: ci sembra strano che per il 2021 l’OEM voglia puntare su un device LTE. In ogni caso, per quanto riguarda lo schermo, lo Xiaomi Mi 11 Lite dovrebbe essere dotato di un pannello LCD con frequenza di refresh rate a 120Hz, un elemento che giocherà sicuramente a suo favore (se confermato).

Non dovrebbe mancare troppo tempo al lancio dello Xiaomi Mi 11 Lite (per i motivi che vi abbiamo appena spiegato): speriamo solo che il dispositivo includa il supporto al 5G, e che arrivi ad un prezzo contenuto anche in Europa (allora sì che avrebbe buone possibilità di far registrare lo stesso successo del precedente Xiaomi Mi 10 Lite). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.