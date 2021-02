Arrivano finalmente indicazioni ufficiali per quanto riguarda l’arrivo sulla scena dell’aggiornamento con Android 11 per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S10 TIM. La situazione, a grandi linee, ve l’ho spiegata la scorsa settimana, considerando il fatto che questa variante del device è molto diffusa in Italia e che tante persone si siano chieste di recente quanto tempo occorra alla compagnia telefonica per fare questo step. E così ho provato a chiedere direttamente all’operatore.

Quanto manca al Samsung Galaxy S10 TIM per ricevere l’aggiornamento con Android 11

Come stanno le cose ad oggi per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S10 TIM, a proposito dei tempi di rilascio per l’aggiornamento Android 11? Vi rimando direttamente al mio tweet con quesito per l’operatore, dal quale ho ottenuto una risposta ufficiale pochi minuti fa, nel tentativo di chiarire una volta per tutte la situazione creatasi di recente per il device coreano brandizzato: “Ciao, l’aggiornamento è stato rilasciato, lo troverai disponibile in questi giorni. Buona giornata!“.

Insomma, un segnale incoraggiante sul fatto che i lavori per assicurare l’aggiornamento con Android 11 ai possessori di un Samsung Galaxy S10 TIM siano ormai stati ultimati. La questione, da un paio di settimane a questa parte, è particolarmente calda, ma ora abbiamo conferme sul fatto che il gap temporale tra il rollout per i modelli no brand e quelli marchiati TIM sia davvero limitato. Dettaglio non di poco conto e per nulla scontato, considerando come siano andate le cose in questi anni.

Nel caso in cui abbiate già ricevuto la notifica negli ultimi giorni, utile per installare l’aggiornamento Android 11 sui vostri Samsung Galaxy S10 TIM, non esitate a commentare l’articolo di oggi. In questo modo, infatti, avremo le idee più chiare su come stiano andando le cose per una versione del dispositivo molto popolare in Italia.