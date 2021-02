La quarta puntata de Il Commissario Ricciardi porta in scena uno dei romanzi di Maurizio De Giovanni più crudi e dolorosi. Al centro c’è l’indagine sulla morte di un bambino orfano che getta sconforto in tutta la città. Mentre si addentra nei meandri di una Napoli che si scopre priva di umanità, il nostro protagonista vede finalmente una piccola svolta nella sua relazione con Enrica, la vicina di cui è innamorato – ricambiato. Ma non tutto potrebbe andare come previsto.

Si intitola Il giorno dei morti, la quarta puntata de Il Commissario Ricciardi in onda stasera, lunedì 15 febbraio, su Rai1. È iniziato un autunno piovoso, Napoli è investita da una coltre di nuvole e di nebbia. Nella settimana dei Morti viene trovato il cadavere di un bambino. Il suo nome è Matteo, ma tutti lo chiamavano Tettè. Era uno dei tanti scugnizzi che vivono di espedienti nei vicoli della città.

A prima vista, sembra morto di stenti, ma ben presto Ricciardi capisce che forse il suo decesso è stato causato da avvelenamento. Le sue indagini per la scoperta della verità metterà Ricciardi seriamente in pericolo di vita e costringerà Enrica, con la quale sembrava aver trovato uno spiraglio di luce, a fare un voto.

Nel cast de Il Commissario Ricciardi, Lino Guanciale nel ruolo del protagonista Luigi Alfredo Ricciardi; Antonio Milo interpreta il brigadiere Maione, amico e uomo fidato di Ricciardi; Enrico Ianniello è l’anatomopatologo Bruno Modo; Serena Iansiti nei panni Livia, una ricca e bellissima ex cantante lirica determinata a conquistare il cuore del commissario; Maria Vera Ratti è Enrica, la dolce e timida vicina di casa di Ricciardi, che lei ama e sa di essere ricambiata, è una donna che intriga l’introverso poliziotto; Mario Pirrello è l’ambizioso e arrivista vicequestore Garzo; Nunzia Schiano interpreta Rosa, l’anziana tata che si occupa di Ricciardi come un figlio; Fabrizia Sacchi veste i panni di Lucia, la moglie del brigadiere Maione; Adriano Falivene è Bambinella, confidente di Maione; infine Marco Palvetti è Falco e Peppe Servillo interpreta Don Pierino.

Appuntamento con la quarta puntata de Il Commissario Ricciardi, stasera ore 21:25 su Rai1. Ecco il promo: