Se siete piuttosto giovani probabilmente nemmeno avrete mai sfogliato l’elenco telefonico cartaceo Pagine Bianche, che qualcuno di voi riterrà perfino inutile ricevere (in alcuni casi nemmeno arriva più). La tecnologia ha messo a nostra disposizione strumenti ben più immediati (per dirvene una, la prima che ci viene in mente: c’è il sito del servizio che in pochi click vi assicura lo stesso risultato, senza alcun ingombro, per non parlare dell’impatto ecologico), che rendono l’elenco telefonico cartaceo Pagine Bianche ormai un oggetto del passato. Sapete che alcuni gestori telefonici addebitano un costo di 3,90 euro l’anno per l’abbonamento all’elenco telefonico cartaceo Pagine Bianche? Nel caso in cui non lo utilizziate più, non ha senso per voi pagare questo costo annuale (la cifra è irrisoria, ma non vediamo perché continuare a versarla per un servizio che non sfruttate).

Come potete notare da questa pagina dedicata del sito di TIM, il gestore blu è tra quegli operatori che prevedono la spesa di 3,90 euro l’anno per la ricezione a casa dell’elenco telefonico cartaceo Pagine Bianche (che si accompagna a Pagine Gialle ed a Tutto Città). L’abbonamento può essere disdetto in qualsiasi momento, nelle modalità che stiamo per elencarvi. In primo luogo, potrete rivolgervi direttamente al servizio clienti 187, oppure inoltrare una comunicazione scritta all’apposito indirizzo indicato in fattura. In alternativa, sarà anche possibile inviare la vostra comunicazione scritta al numero fax ‘800000187‘ del servizio clienti.

Un addebito di cui magari non vi eravate neanche accorti, e che non ha senso continuare a sostenere se non siete soliti sfogliare l’elenco telefonico cartaceo Pagine Bianche, che magari nemmeno ricevete più a casa. Speriamo di aver chiarito i vostri dubbi, e che le informazioni di cui sopra possano tornarvi utili. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.