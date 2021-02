C’è un orario esatto oggi 15 febbraio a partire dal quale si potrà effettuare la prenotazione del vaccino Covid in Lombardia. Tutto è pronto per l’adesione al programma d’urto contro la pandemia, almeno per gli over 80 in questa fase, dopo il primo passaggio delle scorse settimane con il personale sanitario e gli ospiti delle RSA.

Chi si aspettava il via alle adesioni nella prima parte di questa giornata dovrà attendere qualche ora. La procedura sul sito ufficiale Vaccinazionicovid.servizisrl.it sarà attiva fino alle ore 13 di questo lunedì. Non c’è dubbio che, a partire dall’ora di pranzo la piattaforma verrà letteralmente presa d’assalto e c’è solo da sperare che il sito non mostri cenni di cedimento come accaduto il 1 febbraio all’altra piattaforma dedicata ai vaccini della regione Lazio. Per l’operazione, in ogni caso, bisognerà tenere a portata di mano il codice fiscale e la tessera sanitaria del richiedente e fornire anche un numero di telefono e un indirizzo mail.

Oltre alla possibilità di effettuare la propria prenotazione vaccino Covid in Lombardia in modalità telematica, tutti gli over 80 o chi per loro potranno potranno fornire la propria adesione anche in due modalità più tradizionali. Ci si potrà rivolgere al proprio medico di base o anche alle farmacie che si trovano sul territorio regionale,

Ancor prima del via alla prenotazione del vaccino Covid in Lombardia, nel weekend appena trascorso è stato attivato il numero verde 800894545 per rispondere a tutti i dubbi relativi alla campagna di somministrazione in partenza poi giovedì 18 febbraio. Il recapito è stato letteralmente preso d’assalto nelle scorse ore con ben 28.000 chiamate a cui hanno risposto ben 430 addetti. La giornata odierna si delinea di certo come il momento cruciale per mettere in moto una macchina organizzativa davvero imponente. Qualsiasi tipo di errore potrebbe comportare ritardi, dunque tutto l’ingranaggio dovrebbe iniziare a muoversi alla perfezione.