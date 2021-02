La settimana di Amazon parte alla grande oggi 15 febbraio, proponendo una serie di offerte che potrebbero facilmente lasciare il segno. Ci riferiamo ad alcune proposte in particolare, tra cui quella che fa capo direttamente ad iPhone 12 nel taglio da 128GB, che potrebbe essere vostro al prezzo di 899 euro con spedizione gratuita (facciamo presente che il dispositivo da listino ha un costo di 989 euro). Il telefono è disponibile nella colorazione azzurra, con possibilità di vedervelo recapitare a casa con la consegna più veloce già domani (a patto che lo ordiniate entro poche ore, altrimenti la consegna slitterà a lunedì 22 febbraio). iPhone 12 viene venduto e spedito da Amazon, non serve aggiungere altro.

Oltre al melafonino, le offerte Amazon di oggi 15 febbraio fanno drizzare le antenne su un altro prodotto, ovvero l’Amazon Fire TV Stick 4K (su cui è anche possibile installare Android TV) dotata del telecomando vocale Alexa di ultima generazione. Si parla di un lettore multimediale da collegare alla TV per la fruizione dei propri contenuti preferiti (Prime Video, Netflix, YouTube, TIMVision, RaiPlay, Infinity, Disney+ e DAZN, tra le altre applicazioni disponibili). Il prezzo è di 39,99 euro con spedizione gratuita, anche se dobbiamo segnalarvi che la disponibilità del dispositivo è prevista dall’8 marzo 2021, con consegna prevista tra il 15 ed il 17. Lo sconto è pari a 20 euro (sempre che abbiate la possibilità di aspettarla).

Il telecomando vocale e la risoluzione 4K non vi interessano? Potreste allora decidere di acquistare, sempre in offerta oggi 15 febbraio su Amazon, la Fire TV Stick Lite, che consente lo streaming in HD, e potrà essere vostra al prezzo di 24,99 euro con spedizione gratuita. La disponibilità del prodotto è prevista per il 4 marzo, con consegna prevista per il giorno 12.