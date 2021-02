Ci sono nuove indicazioni da prendere in esame oggi 15 febbraio, a proposito del rilascio dell’aggiornamento con EMUI 11 a bordo dei vari Huawei P30 e P30 Pro. In particolare, dopo le indicazioni delle scorse settimane, che abbiamo prontamente condiviso anche sulle nostre pagine, bisogna prendere in esame la timeline trapelata proprio in queste ore per il pubblico italiano. Cerchiamo di capire quali scenari si stanno configurando per la serie, dunque, in merito all’upgrade di cui tanto si parla da un po’ di tempo a questa parte.

Quanto manca a Huawei P30 per ottenere l’aggiornamento EMUI 11

Secondo quanto riportato proprio in queste ore da Huawei Central, ormai dovremmo esserci per l’avvio della distribuzione dell’aggiornamento in questione sui vari Huawei P30. In particolare, a detta della fonte in queste ore Huawei ha annunciato che le varianti globali di questa serie riceveranno l’aggiornamento con EMUI 11 entro il primo trimestre del 2021. Una tabella di marcia molto precisa, se pensiamo al fatto che fino a questo momento, contro ogni previsione, Huawei ancora non ha avviato il lancio del pacchetto software.

Tuttavia, i nuovi input suggeriscono che il vero e proprio rollout per EMUI 11, ottimizzato sui modelli Huawei P30, sia ormai a buon punto. Nel dettaglio, l’upgrade dovrebbe essere in uscita entro questo mese, a vale a dire a febbraio 2021. Al di là della questione relativa al lancio iniziale, l’aggiornamento si espanderà gradualmente per tutto il mese di marzo e potrebbe richiedere del tempo per coprire tutte le versioni della serie che sono in circolazione in giro per il mondo.

Vedremo come andranno le cose in queste settimane, considerando le enormi aspettative che i possessori di un Huawei P30 hanno nei confronti del tanto atteo aggiornamento con EMUI 11. Riusciremo a riceverlo una volta per tutte entro febbraio o marzo?