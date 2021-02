NCIS 17 torna su Rai2 in replica con 3 episodi a sera, da lunedì 15 febbraio, per riproporre l’ultima stagione della serie prima dell’arrivo dei nuovi episodi, in onda da aprile.

La stagione già trasmessa lo scorso anno inizia con due episodi interamente dedicati al ritorno di Ziva David: NCIS 17 si apre con l’apparizione dell’ex pupilla di Gibbs, che lo aveva sorpreso nel suo seminterrato nel finale della sedicesima stagione. Data per morta in Israele, in realtà Ziva è ancora viva e si era nascosta fingendo la propria morte, rinunciando a crescere la piccola Tali ora affidata al padre Tony DiNozzo, perché minacciata di morte da una cellula terroristica.

I dettagli della sua vita da fuggitiva sono rivelati nei primi episodi di NCIS 17, che vedranno le vicende di Ziva diventare a pieno titolo un caso per il team dell’NCIS. L’attrice Cote De Pablo appare in quattro episodi nel corso della stagione, a partire dai primi due.

Rai2 ha deciso di riprogrammare NCIS 17 al lunedì sera, con tre episodi in onda dalle 21.10. Ecco le trame dei primi tre episodi di NCIS 17 in onda il 15 febbraio.

17×01 – Fuori dal Buio

Ziva è nel seminterrato di Gibbs e lo avvisa di un imminente pericolo e vuole portarlo in una casa sicura. Dopo poco, i due vengono assaliti da un commando armato, ma riescono a fuggire costruendo un ordigno artigianale, che uccide uno degli assalitori. Sulla scena rimane un lembo del cappotto di Ziva che Bishop riconosce. McGee comprende presto che qualcosa non quadra e mette subito Bishop alle strette: la verità viene a galla.

17×02 – Alla Luce

Mentre Gibbs e Ziva cercano invano di far collaborare Sahar, due attentatori, complici di quest’ultima, vengono uccisi dalla polizia appena prima di farsi esplodere durante un evento del Senato.

17×03 – Case Mobili

Dopo il ritrovamento del cadavere del tenente della Marina Eh Buck sotto un autoarticolato, la squadra esamina il percorso fatto dal veicolo negli ultimi giorni, per trovare la scena del crimine. Le ricerche portano a una piccola località, Sterling e al terreno per case mobili di proprietà della vittima e di suo fratello Peter. Sloane, nel frattempo, cerca di convincere i componenti della squadra a parlare con lei, per capire quanto la recente apparizione di Ziva abbia influito sul loro morale.

La programmazione in replica di NCIS 17 si concluderà in primavera per lasciare spazio alla diciottesima stagione, che debutta in chiaro su Rai2 – dopo il passaggio in anteprima su FoxCrime – il 9 aprile.