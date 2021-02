Nell’ultima lettera di Erriquez della Bandabardò c’è tutto l’affetto di un artista ispirato e di un uomo appassionato, amante della vita e della musica e soprattutto innamorato della sua donna. Nella giornata di ieri, 14 febbraio, l’Italia intera si è stretta nel cordoglio per la morte inaspettata di Enrico Greppi, spentosi a 60 anni nella sua abitazione di Fiesole.

La malattia

Dalle notizie sulla morte, confermate dal suo manager Francesco Barbaro che lo affiancava sin dagli esordi dei primi anni ’90, è emerso che il cantautore lottava da tempo contro un brutto male che grazie alla sua energia e alla sua vitalità aveva tenuto nascosto all’attenzione mediatica.

“Guerriero generoso e poeta”, queste le parole usate dalla famiglia per ricordare il frontman della Bandabardò, una delle band più influenti della scena combat folk italiana a partire dal 1993, presenza quasi costante al grande concerto del 1° maggio di Roma e firma autorevole del brano Se Mi Rilasso Collasso.

Enrico Greppi univa alla passione per la musica l’impegno sociale, ed è scolpito nella memoria il grande concerto per i primi 25 anni della band al Nelson Mandela Forum insieme ai colleghi Modena City Ramblers, Max Gazzè e Carmen Consoli, compreso Piero Pelù. Nella sua formazione, Erriquez aveva come punti di riferimento i Pink Floyd e Fabrizio De André, senza tralasciare i Jethro Tull.

La lettera di Erriquez della Bandabardò

Aveva fondato la Bandabardò nel 1993 dopo aver incontrato Finaz, e il nome del progetto nacque in onore della bellezza di Brigitte Bardot. Ecco, l’amore per la bellezza, per la musica e per l’arte tutta, ma soprattutto per le persone è ben presente nell’ultima lettera di Erriquez della Bandabardò, una sorta di risultante della vita di un uomo giunto all’ora delle riflessioni e degli ultimi bilanci, grato a sua moglie e ai suoi compagni d’avventura e soprattutto fiero di se stesso: