Davvero una grossa grana per non pochi italiani: l’app UniCredit non funziona in questo lunedì 15 febbraio e le difficoltà attuali hanno conseguenze importanti. Risulta in effetti impossibile autorizzare operazioni di home banking e procedere anche alla semplice consultazione di un profilo bancario.

Le anomalie in corso non sono certo nuove sulla scena. Già in passato era capitato che venissero a galla alcune anomalie di questo tipo. Se l’app Unicredit non funziona, oggi come in tempi andati, i clienti dell’istituto bancario sono fortemente limitati. Non possono ad esempio verificare l’ammontare del loro conto, dunque eventuali accrediti e addebiti delle ultime ore nella modalità più semplice e immediata: l’alternativa è l’accesso al proprio account via browser, visto che al momento la suddetta soluzione non sembra manifestare particolari anomalie (ma è anche vero che la situazione è in continuo divenire).

L’app UniCredit non funziona per un numero corposo di clienti. Il servizio Downdetector mette in evidenzia qualche centinaio di segnalazioni di disservizi. Un ritorno alla normalità nel breve periodo è auspicabile ma non è per nulla scontato. Questo primo approfondimento verrà aggiornato non appena si avranno ulteriori dettagli relativi ai malfunzionamenti.

Aggiornamento 16:45 – Le anomalie relative all’app UniCredit continuano anche in questi minuti. Per ottenere assistenza relativa ai problemi odierni va ricordato che il numero di supporto ai clienti è l’800.57.57.57. Naturalmente la chiamata è gratuita dall’Italia. Al contrario, i clienti che si trovano attualmente all’estero possono fare affidamento sul recapito +39 02 33408973.

Ai clienti, quest’oggi, sarebbe addirittura interdetto proprio il login al’app UniCredit. Nonostante si inseriscano i dati dell’account corretti, dunque sia user name che password giusti, lo strumento di home banking restituisce un messaggio di errore. Non fa neanche alcuna differenza l’accesso allo strumento via smartphone Android o iPhone. Vista l’anomalia corrente è probabile che non si assista ad un ritorno alla normalità tanto repentino.