Un Napoli davvero sfortunatissimo sul fronte infortuni. Sono già diversi i calciatori fermi ai box (Mertens, Demme, Koulibaly, Manolas, Hysaj, Ghoulam e Ospina), ma purtroppo mister Gennaro Gattuso, almeno per le prossime 3 settimane, dovrà fare a meno anche di Hirving Lozano, attualmente il giocatore più in forma degli azzurri.

L’attaccante messicano si è infortunato sabato scorso al termine del match Napoli-Juventus (terminato sul risultato di 1-0, con rigore di Lorenzo Insigne): avendo il Napoli anche terminato i cambi, il giocatore ha stretto i denti restando in campo fino al triplice fischio, correndo e lottando sullo stiramento muscolare alla gamba destra. Si tratta, probabilmente, della tegola più pesante per il reparto offensivo azzurro. Le notizie sulle attuali condizioni di Lozano sono giunte questa mattina dal quotidiano ‘Repubblica’: purtroppo, dagli esami strumentali cui si è sottoposto ‘El Chucky’ , è emersa una distrazione muscolare che costringerà il 25enne a stare lontano dai campi per almeno tre settimane.

Il rientro dall’infortunio di Lozano è previsto per il mese di marzo: il messicano salterà il doppio appuntamento dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada, e non sarà in campo nemmeno nelle prossime due sfide di Serie A contro Atalanta e Benevento. Con molta probabilità El Chucky sarà in forte dubbio anche contro Sassuolo e Bologna, partite in programma nella prima settimana di marzo. I tempi di recupero saranno stabiliti di volta in volta. Sotto osservazione anche l’infortunio di David Ospina: il portiere ha dovuto dare fortait durante il riscaldamento del match contro la Juventus per un risentimento all’adduttore della gamba destra. Al suo posto è entrato Meret, sfoggiando una sontuosa prestazione. Anche il 32enne colombiano sarà costretto a saltare qualche gara. Insomma, una brutta notizia per Gattuso che dovrà fare a meno anche del suo “pupillo” e fare la conta degli uomini indisponibili.