Si intitola Tribù Urbana il nuovo album di Ermal Meta, in programma dopo la partecipazione dell’artista al Festival di Sanremo 2021. Ad annunciarlo ai fan, sui social, è stato lo stesso Ermal rivolgendosi alla sua “tribù”.

Tribù Urbana è in programma per venerdì 12 marzo. L’artista si dice emozionato ed impaziente di farlo ascoltare ai suoi sostenitori. Ad anticipare il nuovo progetto discografico di inediti sarà il singolo sanremese Un Milione Di Cose Da Dirti che ascolteremo in diretta su Rai1 dal Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo in occasione del 71esimo Festival della Canzone Italiana, condotto da Amadeus, anche direttore artistico della kermesse canora.

“Ciao amici, il 12 marzo uscirà il mio nuovo album, TRIBÙ URBANA. Sono emozionato e sono impaziente di farvelo ascoltare. In questi tempi sparpagliati ciò che mi ha dato il coraggio di continuare a sognare è la consapevolezza che la forza risiede nell’insieme”, scrive Ermal Meta; poi riflette sui suoi concetti di felicità, di amore, di insieme e sull’esigenza della condivisione: “Non è felicità se non si condivide, non è divertente se non ridi con qualcuno, non è amore se non puoi dirlo”.

Alle persone che lo seguono dice: “Siete voi il mio Insieme, la mia Tribù. Vi aspetto il 12 marzo e sappiate che non vedo l’ora di iniziare questo viaggio. Ancora una volta“.

Tribù Urbana verrà presentato dal vivo nel tour nei palasport, già annunciato e in programma per l’inverno 2021 secondo il calendario che segue:

02 dicembre al PalaInvent di JESOLO (VE) (recupero del concerto del 3 marzo 2021)

04 dicembre al Pala Alpitour di TORINO (recupero del concerto del 13 marzo 2021)

07 dicembre al Nelson Mandela Forum di FIRENZE (recupero del concerto del 16 marzo 2021)

11 dicembre alla Unipol Arena di CASALECCHIO DI RENO (BO) (recupero del concerto del 22 marzo 2021)

13 dicembre al Mediolanum Forum di MILANO (recupero del concerto del 5 marzo 2021)

20 dicembre al Palazzo dello Sport di ROMA (recupero del concerto del 20 marzo 2021)