Fulmini e saette tra Asia Argento e Senaldi a Non è L’Arena, il format di Massimo Giletti andato in onda ieri sera, 14 febbraio, su La7. La figlia del maestro dell’horror ha citato proprio il padre mentre impugnava la sua scarpa e minacciava il direttore di Libero Quotidiano Pietro Senaldi.

Cos’è successo? L’argomento era il caso Alberto Genovese, e Asia Argento si è esposta tantissimo, negli ultimi tempi, sulla violenza contro le donne di cui ha parlato anche nel suo ultimo libro Anatomia Di Un Cuore Selvaggio tra le cui pagine ha puntato il dito anche sul regista Rob Cohen che avrebbe abusato di lei sul set del film xXx.

A scatenare i dissapori e a far precipitare la situazione è stata l’allusione alle 20 ore contestate dalle vittime di Genovese durante le quali si sarebbero consumate le violenze. Secondo Senaldi uno stupro non può durare 20 ore, e per questo Asia Argento ha replicato sostenendo che le ore di una violenza non sono rilevanti. La ex di Morgan, inoltre, ha riferito che lo stupro subito da Harvey Weinstein l’avrebbe “arricchita” per averle permesso di conoscere le tante donne che oggi condividono il dolore con lei e che la sostengono. Una parola “arricchire”, che al direttore di Libero non è piaciuta e che ha rilanciato per attaccare Asia Argento.

Quest’ultima ha dunque sbottato e ha gridato “Stai zitto!“ al giornalista. “Tu sei violenta, Asia!“, ha risposto Senaldi scatenando ancora di più la reazione della modella e scrittrice. Asia Argento, in un gesto di sfida, ha afferrato la sua scarpa e ha gridato: “Ti meno!”, per poi aggiungere: “Ti infilo il tacco in bocca, come nei film di Dario Argento”.

Di seguito il video della lite tra Asia Argento e Senaldi a Non è L’Arena, durante la quale il conduttore Massimo Giletti ha tentato di riportare la calma.