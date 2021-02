Fedez ricorda il Sanremo con Lorenzo Fragola, quando lo accompagnò subito dopo il suo trionfo a X Factor. Il rapper richiama alla memoria quel Festival vissuto da “manager pro bono” mentre presenta alla stampa Chiamami Per Nome, il brano che lo porta per la prima volta in gara tra i Campioni, al fianco di Francesca Michielin.

Nell’incontro con la stampa, Fedez ci tiene a precisare che all’orizzonte non ha alcun nuovo disco di inediti da rilasciare. La partecipazione al Festival porterà Francesca Michielin al repack di Feat ma Fedez non ha in serbo nuovi progetti discografici.

“Avevo l’esigenza di vivere questo momento come un’esperienza vera e propria”, spiega, mentre la Michielin ricorda sul rilascio di Feat – Fuori Dagli Spazi, che si impreziosisce di nuovi duetti.

Nel pensare al Teatro Ariston di Sanremo, Fedez richiama i ricordi vissuti al fianco di Lorenzo Fragola. Era il 2015 e il Festival si trovava alla 65edizione. In gara nella categoria dei Campioni debuttava Lorenzo Fragola con Siamo Uguali, brano che ha fatto seguito al suo trionfo a X Factor nella categoria Under Uomini, guidata proprio da Fedez.

“Dicevo: “Io al posto suo non ce la farei mai”. Non sarei stato capace di gestirla“, commenta il rapper, che aggiunge: “Anche oggi mi dico che non so se emotivamente riuscirò”. Ma è Francesca Michielin ad incoraggiarlo e ad apprezzare i suoi progressi in ambito canoro.

Fedez e Francesca Michielin saranno tra i protagonisti di un Festival di Sanremo molto particolare, che va in scena durante la pandemia dovuta al Covid-19. Per questo motivo, lo show si svolgerà senza pubblico e fino all’ultimo momento si è discussa la possibilità stessa del suo svolgimento. Sulle polemiche sanremesi, Francesca Michielin dice: “Le ho trovate inutili, ci sono tanti artisti quindi tanti gruppi di lavoro in più. Sanremo è potente anche per questo quest’anno, come messaggio”.

Sanremo senza pubblico

Fedez, nel rispondere ad una domanda, sottolinea di essersi già esibito di recente, senza pubblico, in occasione del concerto in streaming a supporto del Fondo Scena Unita. “In un momento come questo il segnale fondamentale da dare è esserci a prescindere e tenere il faro acceso sulla musica”, le parole del rapper.

Anche la Michielin ha già esperienza in tema di live senza pubblico e ne parla come di una “esperienza surreale perché quando sali sul palco è come se il concerto lo facessi metà tu e metà il pubblico ma in questa situazione la sicurezza è al primo posto”. Ad attenderla dopo il Festival, ci sarà il suo primo podcast incentrato sulle lotte delle donne.