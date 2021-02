Esce oggi My Beautiful Body Break Up di Mondo Marcio, il nuovo ep del rapper con 7 tracce, di cui una in esclusiva nella versione fisica. Una celebrazione dell’amore in tutte le sue forme, il nuovo lavoro di Mondo Marcio è stato definito dallo stesso rapper come un viaggio all’interno di un cuore spezzato e viene rilasciato all’indomani del giorno di San Valentino.

“Potrà suonare strano ma anche nella perdita, MBBB è una celebrazione dell’amore in tutte le sue forme, senza mezzi termini e senza canzoni facili. C’è tanta anima dentro, abbastanza per due vite. Non vedo l’ora di condividere con voi il mio viaggio all’interno di un cuore spezzato”, sono le parole di Mondo Marcio a proposito di My Beautiful Body Break Up.

Da oggi è disponibile anche il nuovo singolo, Sigarette, che nell’ep è disponibile in una doppia versione: oltre alla versione tradizionale c’è una traccia Heartless Remix che chiude l’ep, disponibile solo nell’edizione fisica. Un lavoro autobiografico che tratta temi universali: My Beautiful Body Break Up è un racconto che consente a Mondo Marcio di mettersi a nudo e di raggiungere un ampio pubblico che si rispecchia nelle sue parole.

In una recente intervista a Rolling Stone, Mondo Marcio ha parlato anche dello scenario attuale del rap in Italia e, a tratti, si è mostrato critico nei confronti di chi approfitta della facilità di rilasciare musica per improvvisarsi professionista. Ma non solo: Mondo Marcio ha rimproverato anche chi è abituato a salire sul carro dei vincitori, osannando e seguendo solo chi va di moda:

“La gente tende a consacrare chi va di moda. Se vai di moda dicono che ci sei sempre stato. Funziona così”, le sue parole su Rolling Stone.

TRACKLIST My Beautiful Body Break Up di Mondo Marcio

1. Goodbye Kiss

2. Nel Posto Più Freddo

3. Sigarette

4. Corona Love Story feat. Rose Villain

5. Replay

6. Bloody Break Up feat. Nyv

7. Sigarette (Heartless Remix) – disponibile solo nell’edizione fisica