C’è un indizio che potrebbe rivelarci la prossima data per la disponibilità di PS5 su Amazon. La tanto agognata console, in questa prima parte del 2021, si è resa protagonista solo di sporadiche e repentine apparizioni sul noto store come presso diverse catane di elettronica. La sua domanda è davvero importante, per questo tanti gamers si aspettano che le scorte del dispositivo giungano copiose nelle prossime settimane. Così potrebbe essere, come pure già raccontato, è proprio il mese di marzo sarebbe il periodo decisivo per l’acquisto.

La stessa Sony ha annunciato che entro il 31 marzo di quest’anno saranno immesse sul mercato globale ben 3.5 milioni di unità di PS5. Per quanto si tratti di numeri notevoli, non è affatto detto che le quantità in questione siano davvero sufficienti ma di certo un numero minore di potenziali acquirenti resteranno a bocca asciutta. Scendendo nel dettaglio, il popolare e-commerce Amazon è apparso un indizio che dovrebbe dirci esattamente quando si riapriranno le vendite del dispositivo Sony, magari con un numero importante di scorte. Il suggerimento fa riferimento alle cuffie ufficiali Pulse 3D Wireless sempre dello stesso marchio della console.

L’indizio si trova nella pagina prodotto delle nuove cuffie Sony. Guardando bene la scheda dell’accessorio, possiamo apprendere che queste saranno disponibili il prossimo 22 marzo. Trattandosi di una data prossima al tempo limite di fine marzo in cui la società nipponica garantisce nuove scorte di console di nuova generazione, è logico pensare che la commercializzazione del dispositivo più agognato segua le stesse tempistiche.

Ancora prima dell’ipotetica data del 22 marzo, la disponibilità della PS5 su Amazon potrebbe giungere anche prima, nelle prossime settimane, anche se con apparizioni spot alle quali ci siamo decisamente abituati. Per questo motivo sarà il caso di tenere sempre sotto osservazione la pagina prodotto dedicata alla console e magari attivare i relativi alert di vendita.