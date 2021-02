Apprendiamo questa mattina che è morto il padre di Nicki Minaj. La cantante è a lutto per la scomparsa improvvisa di suo padre, che ha lasciato questa vita prematuramente. Robert Maraj – questo il nome del padre di Nicki Minaj – aveva solo 64 anni ed è stato investito da un pirata della strada.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto venerdì sera dopo essere stato travolto da un pirata della strada in corsa. Le prime ricostruzioni parlano di un incidente avvenuto a Long Island, New York, dove l’uomo si trovava per trascorrere la serata di venerdì; è stato investito da un’automobile in corsa il cui guidatore non si è fermato a prestare soccorso. L’incidente si è consumato sotto l’occhio di alcuni presenti che nello momento si trovavano poco distanti dal luogo della disgrazia.

Il personale medico è stato immediatamente allertato dai testimoni ma non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei soccorsi, l’uomo aveva già perso la vita e i medici non hanno potuto che accertare il decesso. Nicki Minaj non ha proferito parola e non ha condiviso alcun messaggio in seguito alla scomparsa di suo padre, Robert Maraj. Intanto gli investigatori sono sulle tracce del pirata della strada, colpevole di omicidio stradale, che al momento non sembra sia stato identificato.

Secondo il sito Tmz, i testimoni dell’incidente, infatti, non sono riusciti a fornire sufficienti dettagli agli investigatori e neanche una descrizione accurata dell’automobile sfrecciata a tutta velocità che ha travolto il padre della cantante Nicki Minaj. Non è stato identificato neanche il guidatore della macchina che venerdì sera ha travolto Robert Maraj.