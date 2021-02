Il punto su Lovecraft Country 2 è ancora nel limbo. La prima stagione è stato un successo di pubblico e critica, come dimostrano le diverse nomination ai premi più importanti (tra SAG e Golden Globes). Tuttavia, nonostante la popolarità, la rete HBO non ha ancora fatto sapere nulla a proposito di una seconda stagione.

Ci ha pensato il presidente del network via cavo, Casey Bloys, a fornire qualche dettaglio in più a proposito del rinnovo della serie horror-fantasy, basata sul libro di Matt Ruff.

La showrunner Misha Green “e il suo staff di scrittori sono attualmente al lavoro sulla seconda stagione, cercando di capire in che direzione potrebbe andare”, ha detto Bloys alla stampa americana. “Ricordate, la prima stagione era basata sull’omonimo romanzo, quindi c’era un piano da cui partire. E specialmente per lo show, la cui storia è così grande, avere quel tipo di mitologia e quel piano è davvero d’aiuto.”

Il finale della prima stagione è andato in onda su HBO a ottobre 2020, quasi in contemporanea con l’Italia e su Sky Atlantic. Lovecraft Country è stato nominato come miglior serie drammatica ai Golden Globes, ed è sicuramente uno degli show più originali del 2020.

“Perciò, noi e Misha vogliamo essere davvero sicuri che ci sia una storia che vada bene per tutti”, ha continuato Bloys. “Spero davvero che Misha riuscirà a creare una storia.”

La prima stagione, composta da 10 episodi, è incentrata sul viaggio di Atticus Freeman alla ricerca del padre scomparso, Montrose. Insieme a lui, lo zio George e l’amica d’infanzia Letitia. Il trio parte per Ardham, Massachusetts, dove pensano che si trovi l’uomo: questo sarà solo l’inizio di un viaggio on the road molto particolare che li porterà a scoprire un territorio sovrannaturale, popolato da magia e creature dell’universo dello scrittore H. P. Lovecraft.

La prima stagione ha solo esplorato il mondo creato da Matt Rush, e con Lovecraft Country 2 si potrebbe andare più a fondo alla mitologia della serie tv. Anche il finale infatti, se da una parte ha chiuso la storyline principale, dall’altra ha lasciato aperta la porta a una nuova storia.