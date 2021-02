Can Yaman e Diletta Leotta insieme a San Valentino ed è subito polemica. Una romantica foto con i due vicinissimi ma senza baci, con i raggi del sole infuocato dal tramonto e poi.. le polemiche. I due hanno condiviso sui social la loro foto del primo San Valentino insieme e mentre Can Yaman ha deciso di bloccare i commenti per evitare ogni offesa o ogni tipo di attacco, Diletta Leotta, sprezzante del pericolo, non ha seguito il suo esempio, anzi. Risultato?

La neo coppia, o presunta tale, ha già creato scompiglio e in rete oggi non si parla d’altro soprattutto perché molti sono convinti che la loro foto fosse posata e che al seguito ci fossero giornalisti e manager a confermare che, forse, questa storia non è poi così “spontanea” e naturale. Proprio alle polemiche ha voluto rispondere di nuovo Can Yaman che nelle storie, postando una foto proprio con le persone al seguito al grido di “e quindi?”. Ancora una volta le fan dell’attore turco continuano a dividersi su questa storia e se da una parte c’è chi ancora appoggia Can Yaman sopra ogni cosa, altri non vedono bene questa sua liason, finta o vera che sia, con Diletta Leotta.

Ecco lo scatto:

Dall’altra parte, si fanno sempre più insistenti le voci che parlano di una violazione del coprifuoco delle 22.00 proprio perché, sempre nelle storie, l’attore protagonisti di DayDreamer Le Ali del Sogno, si aggirava per le strade a bordo della sua Ferrari. L’idillio d’amore con Can Yaman sembra essere ormai al collasso e tra polemiche e frecciatine varie, l’attore alla fine potrebbe decidere di tirarsi un po’ indietro e l’esclusione dei commenti potrebbe essere solo l’inizio di questo suo nuovo modo di essere.