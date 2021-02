Joss Whedon ancora nel mirino delle accuse per abuso di potere. James Marsters è un altro degli attori di Buffy a confermare quanto il clima sul set di una delle serie cult di sempre fosse “tossico” a causa della presenza del regista.

La prima a parlare è stata Charisma Carpenter, che ha raccontato della sua terribile esperienza col creatore di Buffy, prima nella serie tv e poi nel suo spin-off, Angel. Anche le sue ex colleghe l’hanno supportata, come Sarah Michelle Gellar e Amber Benson. Nel confermare il comportamento inappropriato di Whedon, Michelle Trachtenberg ha lasciato intuire che il regista ha abusato del suo potere per “avvicinarsi” fin troppo all’attrice, all’epoca dei fatti ancora minorenne. L’ultima a parlare è stata Eliza Dushku, che ha offerto sostegno alle sue colleghe, confermando le loro dichiarazioni.

James Marsters, che in Buffy ha interpretato il vampiro Spike, dapprima nemico della cacciatrice poi suo alleato e amante, ha pubblicato un tweet in cui ha affermato di avere “il cuore spezzato” per quanto aveva appreso in questi ultimi giorni.

“Anche se sarò sempre onorato di aver interpretato il personaggio di Spike, il set di Buffy non era privo di sfide. Non sostengo abusi di alcun tipo e ho il cuore spezzato nell’apprendere le esperienze di alcuni membri del cast.” L’attore ha aggiunto: “Mando il mio affetto e sostegno a tutti i soggetti coinvolti”.

Joss Whedon non ha ancora risposto alle pesanti accuse del cast di Buffy.

