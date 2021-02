Quella di questa sera del Grande Fratello Vip 2020 sarà sicuramente una puntata scoppiettante e da non perdere visto che è stato confermato il ritorno di Maria Teresa Ruta che potrebbe dire la sua sul presunto tradimento ai suoi danni messo in piedi dagli Zorzando. In questi giorni in casa, Stefania Orlando non ha fatto altro che ripetere di essere sempre stata amica di Maria Teresa Ruta che è stata la sua ancora in questi mesi e lo stesso ha detto Tommaso Zorzi che si è un po’ dispiaciuto per il modo in cui la conduttrice ha lasciato di corsa ‘con la coda tra le gambe e in fuga’.

Il momento della verità andrà in scena proprio questa sera quando la Ruta avrà modo di scontrarsi con i due chiarendo le loro situazioni soprattutto alla luce del fatto che ha potuto vedere in questi giorni i video e valutare la situazione nella sua complessità. Quale sarà il suo modo di affrontare le cose? Lei nelle storie su Instagram ci ha tenuto a dire che “razzola male ma non predica…”, è un antipasto di quello che sentiremo questa sera al Grande Fratello Vip 2020?

Un’altra bomba però ai danni degli Zorzando potrebbe arrivare dall’interno con Dayane Mello che in queste ore si è riavvicinata a Tommaso Zorzi, ma ha già puntato il dito contro i due rei di aver mentito e tradito Maria Teresa Ruta. E allora cosa succederà questa sera quando Stefania Orlando e il suo pupillo saranno chiamati a rispondere alle loro colpe? Se l’influencer ha già dato di matto e ha minacciato di uscire dopo la lite con Giulia Salemi proprio venerdì sera, cosa ne sarà di lui se non fosse proclamato finalista e in più finisse sulla graticola per via della Ruta? Siamo sicuri che questa sera ne vedremo delle belle.