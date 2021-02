Non è la prima volta che si parla di Meghan Markle incinta ma questa volta i rumors delle scorse settimane si sono rivelati essere veri. I duchi del Sussex (o forse ormai davvero ex) hanno annunciato che presto “Archie sarà un fratello maggiore” proprio perché la sua mamma porta in grembo il suo fratellino o la sua sorellina. Arriva così, il giorno di San Valentino la notizia che spiazza i fan che si sono subito dimostrati felici alla lieta novella. A scattare la foto di Meghan Markle con il pancione coricata sull’erba accanto al suo Principe Harry è stato l’amico fotografo che poi l’ha condivisa su Twitter scrivendo: “Meg, ero lì al tuo matrimonio per assistere all’inizio di questa storia d’amore e, amica mia, sono onorato di vederla crescere. Congratulazioni al duca e alla duchessa di Sussex per questa gioiosa notizia!”.

A confermare poi che Meghan Markle è incinta ci ha pensato poi il portavoce della coppia che con un comunicato ufficiale: “Possiamo confermare che Archie sarà un fratello maggiore. Il duca e la duchessa di Sussex sono felicissimi di aspettare il loro secondo figlio”. Il piccolo della coppia compirà due anni proprio il prossimo mese di maggio ma non sappiamo ancora quando nascerà il secondogenito della coppia anche dal pancione sembra che Meghan Markle non sia alle prime settimane di gestazione.

Ecco lo scatto postato su Twitter:

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9