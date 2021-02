L’ultima puntata di Mina Settembre andrà in onda oggi, 14 febbraio, su Rai1 a partire dalle 21.30 circa e mai serata fu più azzeccata di quella di San Valentino per chiudere, almeno per il momento, l’intricato triangolo tra la protagonista, il marito traditore Claudio e il bel ginecologo Mimmo. Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno ci hanno tenuto incollati allo schermo in queste settimane ma anche questa volta è arrivato il momento dei saluti ma non per un addio ma solo per un breve arrivederci visto che la seconda stagione ci sarà e le riprese prenderanno il via molto presto, forse già a marzo o, comunque, in primavera.

Ma cosa succederà nell’ultima puntata di Mina Settembre? Nel primo episodio tutto torna alla memoria di Mina nelle ore che seguono la sua terribile scoperta quando la badante romena della madre Olga scompare nel nulla. Accompagnata da Titti nella ricerca della donna, Mina scopre alcuni particolari del passato di Sonia che non immaginava mentre Gianluca, il figlio di Irene, insospettito dal comportamento di sua madre si presenta a casa della protagonista alla ricerca di risposte. In questa occasione, Olga si accorge di un dettaglio che a Mina è sempre sfuggito, ma quale? Davvero le due sono sorelle? Lei continua a chiedere scusa mentre Mina non vuole più vederla, cosa succederà adesso?

Ecco il promo della puntata di questa sera:

Nell’ultimo episodio Mina metterà insieme tutti i pezzi del passato di suo padre e della sua vita e viene investita dalla dolorosa verità proprio mentre Claudio riesce a mettere tutto da parte e starle vicino come non mai. In quello stesso momento Mimmo è lontano da lei per via del suo nuovo lavoro nella clinica privata che lo ha assunto e quando si presenta da lei, e chiede scusa, Mina non reagisce molto bene. Infine, la bella assistente sociale si ritrova inoltre a dover affrontare il marito violento di Sonia che si presenta armato in consultorio in cerca di vendetta. Ma adesso che la sua vita è tutta da reimpostare, Mina chi sceglierà tra i due?