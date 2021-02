Uno dei temi sui quali si discute maggiormente in questo periodo, riguarda senza ombra di dubbio la riapertura calcetto. Anche per chi prativa sport amatoriali, infatti, è fondamentale capire come evolveranno le cose a marzo con il nuovo DPCM, anche perché le voci che si rincorrono in questi giorni non sono per nulla chiare. A quanto pare, infatti, il CTS finalmente darà qualche libertà in più con gli sport di contatto, ma sarà indispensabile il rispetto di alcuni requisiti affinché il decreto dia margini di movimento agli appassionati.

I tre requisiti affinché ci sia la riapertura calcetto a marzo 2021

Al di là di questioni legate ai protocolli che ciascuna struttura dovrà rispettare affinché ci possa essere la riapertura calcetto e la ripresa degli sport di contatto, abbiamo almeno tre condizioni da rispettare. Solo in questo modo, qualora i rumors di questi giorni dovessero trovare riscontri con il nuovo DPCM, allora potremmo andare oltre lo scetticismo che avevo condiviso con voi sull’argomento pochi giorni fa.

Ho provato ad interpellare alcuni esperti di settore ed il fatto che, secondo le indicazioni “ufficiosa del CTS”, a marzo possano riprendere gli sport di base e di contatto nella modalità “allenamento”, ci dà nuove prospettive. In uno scenario del genere che, ripeto, non è ancora ufficiale, potrebbe esserci la riapertura calcetto in zona gialla. Questo, naturalmente, è il primo requisito indispensabile da appuntare, in quanto il cambio di fascia della regione in cui ci troviamo cambierebbe qualsiasi cosa.

In seconda istanza, non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi dei vari centri sportivi e, di conseguenza, fare la doccia in loco. Infine, la struttura in cui si gioca dovrà provvedere a fornirvi i tesserini (post visita medica con elettrocardiogramma), in modo tale da farvi iscrivere all’associazione sportiva di riferimento. Qualora fossero soddisfatti questi requisiti, potrebbe essere possibile la riapertura calcetto a marzo. Aspettiamo, naturalmente, ulteriori indicazioni dal CTS in vista del nuovo DPCM.