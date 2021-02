Insigne ha salvato la panchina di Gattuso. La centesima rete di Insigne ha spazzato via molti fantasmi dall’orizzonte Napoli. Insigne ha fatto conquistare al Napoli tre punti che valgono il ritorno in corsa per la Champions. Il Capitano di Frattamaggiore ha vinto la maledizione bianconera dal dischetto. Insigne ha allontanato l’ipotesi dell’esonero di Rino Gattuso che, dopo le sconfitte contro Genoa ed Atalanta, era diventata molto consistente.

Il calcio, non è come la vita. Nel calcio un tiro può cambiare il destino non solo di una gara ma persino di una stagione e di una carriera. Pensate a cosa sarebbe stata la carriera di Milik se avesse segnato a Liverpool la rete qualificazione per il Napoli del primo Ancelotti. Gli uomini di Klopp non avrebbero vinto la Champions e forse l’attaccante polacco indosserebbe ancora la maglia azzurra.

Insigne si era intristito dopo il rigore fallito in SuperCoppa che al contrario aveva messo le ali alla Juventus di Andrea Pirlo. Proprio il dischetto ha riportato in orbita il capitano del Napoli riaprendo i dubbi sulla guida di Andrea Pirlo. La Juventus subisce uno smacco pesante alla vigilia degli Ottavi di Champions momento topico per i bianconeri della stagione. Porte girevoli, destini incrociati.

Quella contro la Juventus è anche una vittoria di De Laurentiis e Giuntoli. Il Napoli è stato funestato da infortuni e disgrazie varie. Persino Ospina si è infortunato nel riscaldamento costringendo Gattuso a schierare all’ultimo istante Meret, tra i migliori in campo, tra i pali. E’ la prova provata, la dimostrazione palese che la qualità della rosa è altissima. Che Insigne e compagni trovando continuità di risultati possono esser competitivi per la Champions ed anche qualche cosa di più.

Gattuso ha salvato la panchina dimostrando che la squadra è completamente con lui. Ma il processo nei riguardi del tecnico resta aperta. Se la vittoria contro la Juventus sarà quella della svolta stagionale dovranno comprovarlo il prossimo appuntamento in campionato contro Atalanta, Benevento, Sassuolo e Bologna. Ci vuole un filotto di vittorie per riportare pienamente il Napoli in lotta per il target stagionale della Champions. La qualità della rosa è evidente. Tocca a Gattuso farla rendere nel migliore dei modi