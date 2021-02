Saranno due super-star idolatrate dalla critica come Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge i protagonisti della nuova serie Mr. & Mrs. Smith, reboot dell’omonimo film in cantiere per Amazon Prime Video.

L’annuncio è arrivato proprio da Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge, protagonisti di un video dedicato al nuovo progetto: il musicista e attore di Atlanta, noto ai più con lo pseudonimo di Childish Gambino, ha pubblicato la clip sulle sue Instagram Stories facendola diventare subito virale.

Oltre che dai due protagonisti e produttori esecutivi Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge, la serie reboot di Mr. & Mrs. Smith è co-creata da Francesca Sloane (Atlanta, Fargo) che ne sarà showrunner, ed è una coproduzione tra Amazon Studios e New Regency. Quest’ultima è la stessa società di produzione che realizzò il film del 2005 galeotto per Angelina Jolie e Brad Pitt, innamoratisi proprio sul set mentre interpretavano una coppia di killer a pagamento. Il soggetto della serie si basa su quello del film, che fu un grande successo al botteghino, incassando 487 milioni di dollari in tutto il mondo.

Per due assi della tv e del cinema, ma soprattutto due autori sopraffini come Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge non è la prima collaborazione: la coppia aveva già lavorato a Solo: A Star Wars Story di Ron Howard nel 2018, con Glover che interpretava un giovane Lando Calrissian e la Waller-Bridge nei panni del droide L3-37. I loro successi televisivi, Atlanta e Fleabag, sono tra gli show più acclamati dalla critica degli ultimi anni. Glover ha anche prodotto e interpretato il film Guava Island, in cui ha recitato affiancato dalla popstar Rihanna, mentre la Waller-Bridge ha creato e scritto diversi episodi della prima stagione dello spy-drama Killing Eve, interpretato da Sandra Oh e Jodie Comer. Il suo talento per la scrittura le ha procurato un posto tra gli sceneggiatori del prossimo film della saga di James Bond No Time to Die.