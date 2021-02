L’Amazon Fire TV Stick 4K è stata ufficializzata nel 2018 (dovrebbe presto essere in arrivo una nuova versione), ma è ancora molto attuale. Tra voi potrebbe esserci qualcuno desideroso di sperimentare: cosa pensereste se vi dicessimo che è possibile installarci Android TV? Come riportato da ‘XDA Developers‘, l’Amazon Fire TV Stick 4K ha preinstallato a bordo il fork proprietario del sistema operativo mobile di Google, vale a dire Fire OS, che non include le applicazioni del colosso di Mountain View. Il sideload di molti applicativi che non risultano disponibili sullo store di Amazon è sempre consentito, anche se molti potrebbero non funzionare al netto dei servizi Google. Gli sviluppatori di XDA Developers hanno per questo deciso di mettersi a lavoro per installare Android TV sull’Amazon Fire TV Stick 4K.

Il procedimento richiede l’impiego di uno schermo o di una televisione, una penna USB formattata in Fat32, un mouse, una tastiera ed un adattatore OTG. La guida completa è consultabile a questo indirizzo, anche se, come sempre in questi casi, consigliamo il procedimento solo agli utenti più esperti per evitare situazioni poco piacevoli. Una volta terminato il tutto, la vostra Amazon Fire TV Stick 4K vi permetterà di godere di un’esperienza che si avvicina molto a quella offerta da Android TV, nonostante il device risulterà equipaggiato con una vecchia release di Android 7.1.2 Nougat.

Google Play Store e Play Services sembrano entrambi funzionare discretamente, così come Widevine DRM, Android Screen Cast, Magisk, Alexa, Kodi ed altre applicazioni. Niente da fare per Google Assistant e Google Voice Search, purtroppo bloccati. Possiamo anche accontentarci così a nostro avviso. Detto questo, fateci sapere cosa deciderete di fare con la vostra Amazon Fire TV Stick 4K. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.