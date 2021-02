Ci sono diverse indicazioni interessanti che devo portare alla vostra attenzione questa mattina a proposito del Samsung Galaxy S21 Plus. Accorpando un paio di promozioni, infatti, è possibile osservare un drastico calo del prezzo di listino che potrebbe fare la differenza agli occhi dei potenziali acquirenti. Cerchiamo dunque di andare oltre la questione degli aggiornamenti software, che nell’ultima settimana sono stati messi a disposizione del pubblico italiano come avete osservato anche nella giornata di ieri.

La doppia promozione per il Samsung Galaxy S21 Plus del 14 febbraio

Una buonissima notizia, dunque, quella che sta prendendo piede a San Valentino per chi punta all’acquisto di un Samsung Galaxy S21 Plus, se pensiamo al fatto che su Amazon sia in corso una promo per portarsi a casa il device con 100 euro di sconto rispetto a quello di listino. Dunque, di base si scende sotto la soglia dei 1.000 euro, tra l’altro nell’ambito di un’offerta che rientra nel programma di Amazon Prime, con la prospettiva di ricevere il dispositivo nel giro di uno o massimo due giorni.

Vi ricordo che la promozione appena riportata include anche le spese di spedizione. Dunque, un’altra ragione per portarvelo a casa. Perché poco fa parlavo di doppia promozione? Una volta acquistato il Samsung Galaxy S21 Plus su Amazon, sarà sufficiente registrarlo sul sito del produttore per partecipare ad un’altra offerta in corso. Mi riferisco a quella che garantisce al pubblico un rimborso di 100 euro in fase di post acquisto. Dunque, non serve essere dei geni in matematica per comprendere che, accorpandole, potrete risparmiare quasi 200 euro.

Staremo a vedere come andranno le cose nelle prossime ore e se arriveranno utili offerte extra che potrebbero investire il mondo dei Samsung Galaxy S21 Plus. Che ne pensate della promozione che ha visto la luce oggi?